»Det bliver en grim dag.«

Ordene kom fra Floridas guvernør, Ron DeSantis, da han onsdag advarede befolkningen langs vestkysten om, at de skulle søge i sikkerhed.

Så langt væk som muligt fra orkanen Ian, der onsdag aften gik i land i det sydvestlige Florida.

Ifølge avisen Tampa Bay advarede borgmesteren i Tampa, Jane Castor, samtidigt om, at de næste 24 timer kan blive de meste farlige for byen.

This is what Florida's Tampa Bay looks like as Hurricane Ian’s counterclockwise winds blow the water out to sea. The bay is now less than a foot deep in some areas, but the water will eventually return and could rise dangerously quickly in minutes. https://t.co/zLTdDMwZqU pic.twitter.com/Ra3fZKtpqw — The New York Times (@nytimes) September 28, 2022

Billeder på de sociale medier viser, hvordan vandet har trukket sig tilbage i kystbyerne, som normalt har vand til kajkanten.

Nu venter borgerne med bange anelser på, at vandet kommer tilbage som kæmpe flodbølger.

Ian bliver kaldt en af de voldsomste storme, der nogensinde er registreret i USA, og med den følger potentielt dødelige vindstød og katastrofale ødelæggelser.

National Hurricane Center advarer om, at en katastrofal stormflod kan ramme det nordlige og sydlige Carolina.

Water recedes from Tampa Bay as Hurricane Ian approaches.



Florida Emergency Management is warning people to not walk out into the bay as the water will return through storm surge and pose a life-threatening risk. https://t.co/7aQ2NYwMI6 pic.twitter.com/1ixHToTHac — ABC News (@ABC) September 28, 2022

Beregninger viser, at Ian har styrke til at medføre en vandstigning på adskillige meter, og flere steder kan der komme op til 50 centimeter regn og vindstød på op mod 200 kilometer i timen.

Sker det, vil det sandsynligvis fører til mere oversvømmelse og ødelæggelser.

1,8 millioner borgere i Florida er allerede uden strøm.