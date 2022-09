Lyt til artiklen

Inden for de kommende timer vil orkanen Ian gå i land i Florida, og det kommer til at forårsage store ødelæggelser.

USAs præsident kalder den for »utrolig farlig« og beder folk om at følge »alle advarsler.«

B.T. er i kontakt med flere danskere, der bor i Florida, og som befinder sig midt i »orkanens øje«.

»Vi bliver smadret. Der er ingen tvivl om, at det her bliver katastrofalt for Florida,« fortæller Trine Andersen, der bor i North Port syd for Sarasota, til B.T.

Orkanen forventes at gå i land i det vestlige Florida ved den lille kystby Englewood, som ligger mellem Tampa og Fort Myers.

Trine Andersen bor i North Port syd for Sarasota. Hun er kun få kilometer fra orkanens øje, der ventes at ramme iden for to-tre timer. Foto: Privat Vis mere Trine Andersen bor i North Port syd for Sarasota. Hun er kun få kilometer fra orkanens øje, der ventes at ramme iden for to-tre timer. Foto: Privat

Og Trine bor kun få kilometer fra selve orkanens øje, som forventes at ramme om få timer.

Hendes baghave står allerede under vand, og hun frygter – ud over oversvømmelse – nabogrundens mange høje træer, der i værste fald vil ramme hendes hus, hvis de vælter.

Sarasotas borgmester, Erik Arroyo, siger til CNN, at byen er begyndt at trække sine politibetjente tilbage fra gaderne på grund af de farlige forhold.

67-årige Susanne Brixler-Staab bor i Englewood og går i øjeblikket også bare og venter på, at orkanen tager ordentligt fat. Hun bor kun 15 kilometer fra selve kysten og er i evakueringszone C. Hun håber derfor ikke, at oversvømmelserne rammer hendes nabolag.

Begge bliver ramt af orkanen inden for et par timer, og så varer det minimum 24 timer, før de er ude på den anden side.

B.T.s medarbejder Sara Madsen, der befinder sig i USA, fortæller, at folk generelt er vant til det voldsomme uvejr og orkansæsonerne.

»Men ingen af dem har oplevet, at den stod til at ramme så voldsomt. Så folk er helt klart bekymrede. Men de er meget forberedte. De har sikret sig strøm og mad, og der er benzin på bilerne. Så de er utrolig velforberedte,« fortæller hun.

På nuværende tidspunkt blæser der vinde med op til 250 kilometer i timen. Det betyder, at den lige nu er en meget kraftig kategori-4-storm.

De seneste 30 år er der kun to kategori 5-storme, der har ramt USA. Begge gange var i Florida.

Orkanen Ian omtales som en »historisk begivenhed, der vil blive talt om i mange år fremover«, udtaler National Weather Service ifølge Fox News.