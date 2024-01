»Du kan forestille dig, hvor stort et tab det er for dem.«

Det russiske luftvåben havde søndag tilsyneladende 'en af de mest katastrofale dage', siden landets præsident, Vladimir Putin, indledte sin storstilede invasion af nabolandet Ukraine for snart to år siden.

Sådan beskrives det, der skal være sket, i en artikel hos blandt andet The Guardian.

For søndag aften befandt to af Ruslands dyreste og vigtigste kommandofly sig over Azovske Hav syd for Ukraine, da de efter sigende blev skudt ned.

A-50-flyene kan scanne et område på flere hundrede kilometer for fjendtlige fly, skibe og missiler.

I timevis cirkulerede der meldinger om hændelsen, før den ukrainske hærchef Valeriy Zaluzhnyi udtalte, at det ukrainske luftvåben havde ødelagt to af Ruslands fornemste fly:

En A-50, der er et langtrækkende radardetekteringsfly, og et Il-22, der er et kommandofly, som ifølge NBC News begge er afgørende for at orkestrere bevægelser på slagmarken.

»Tak til luftvåbnet for den fremragende planlagte og gennemførte operation i Azov-regionen!,« lød det fra Zaluzhnyi i et indlæg på beskedappen Telegram.

A-50'eren, som kan opdage luftforsvar og koordinerer mål for russiske jetfly, styrtede ifølge meldingerne ned med det samme, mens besætningen omkom.

ARKIVFOTO af den russiske præsident, Vladimir Putin.

Den svært beskadigede Il-22 ser dog ud til at have nødlandet på en flyveplads i Anapa i Rusland, skriver The Guardian.

Endnu er det uklart, hvordan det skal være lykkedes Ukraine at ramme og nedskyde flyene, og det er endnu ikke fuldt bekræftet, hvad der faktisk skete.

»Uanset hvad årsagen er, er hændelsen et slag for Ruslands luftvåben og et moralsk boost for Ukraines væbnede styrker,« lyder det i artikel hos The Guardian.

Også hos NBC News beskrives hændelsen som 'et betydeligt slag' for Kremls styrker, ligesom det oplyses, at man ikke uafhængigt har kunnet verificere, om flyene blev skudt ned og under hvilke omstændigheder.

Men hvis de ukrainske påstande er sande, vil det være 'en af Ukraines største succeser mod Ruslands overlegne luftmagt siden krigens begyndelse', lyder det.

Talsmanden for det ukrainske luftvåben, Yuriy Ignat, udtaler selv til NBC News, at tabet af A-50-flyet var særligt betydningsfuldt for Rusland på grund af dets kraftige radar, der kan dække hundredvis af kilometer.

»Rusland har kun et par stykker af sådanne kraftfulde maskiner. Du kan forestille dig, hvor stort et tab det er for dem,« siger han og forklarer, at A-50'eren var det 'prioriterede mål'.

Til NBC News beskriver Frank Ledwidge, der er en tidligere britisk militær efterretningsofficer og lektor i krigsstudier ved University of Portsmouth, det som 'ekstremt pinligt' for Kreml, hvis Ukraines påstande er sande – uanset hvordan flyene er gået tabt.

»Disse ting burde ikke gå tabt i et miljø som dette. Det burde de virkelig ikke,« siger han.

Justin Bronk, som er seniorforsker med speciale i luftmagt og teknologi ved den britiske tænketank Royal United Services Institute, udtaler til det amerikanske medie, at Rusland kun har begge typer fly i operationel funktion i 'et lille antal', hvorfor de ifølge ham er 'kritiske' for kommando og kontrol af russiske luftoperationer og jordbaseret luftforsvarskoordinering.

Videre vurderer han, at det vil være næsten lige så problematisk at erstatte den eventuelt tabte besætning som at erstatte selve flyene.

Rusland har ikke selv kommenteret sagen om de nedskudte fly.