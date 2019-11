For første gang nogensinde er der erklæret undtagelsestilstand grundet brandfare i områderne omkring Sydney.

Myndighederne erklærer undtagelsestilstand i områderne omkring Sydney, hvor beboerne advares om "katastrofal brandfare".

Der er indført afbrændingsforbud, og beboerne advares mod at bevæge sig ud i bushområder.

Det er første gang nogensinde, at der har været så stor brandfare i områderne omkring Sydney, der er Australiens største by.

Brandvæsenet i Australien har de seneste dage kæmpet for at få kontrol over flere end 100 skovbrande, der hærger i delstaterne New South Wales og Queensland.

Myndighederne frygter for vejrforholdene tirsdag og onsdag, som med høje temperaturer og stærke vinde ventes at kunne forværre situationen drastisk.

Vejrudsigten har fået premierministeren i New South Wales, Gladys Berejiklian, til at indføre en undtagelsestilstand de kommende syv dage.

Tre personer har mistet livet i weekenden under brandene i delstaten. Tusindvis er blevet evakueret, og mindst 150 hjem er blevet ødelagt af flammerne.

Der bor over fem millioner mennesker i området "Greater Sydney".

I selve storbyen Sydney bor omkring 240.000 mennesker.

/ritzau/AFP