En kat er kendt for at have ni liv. Denne her har altså ti.

Garlic døde bare to år gammel i januar i år, og der var ikke noget, den 23-årige ejer Huang Yu kunne gøre. Han var helt knust over tabet af sit kæledyr.

Han havde netop begravet katten i en park nær sit hjem, da Huang kom i tanke om en artikel, han have læst om kloninger af hunde i Kina. Hvad med at klone en kat, tænkte han.

»I mit hjerte er Garlic uerstattelig,« siger Huang, som straks vendte tilbage til gravstedet og gravede sin elskede kat op igen.

Dette foto fra 2. september 2019 viser Kinas første klonede kat. Foto: AFP

Katten blev lagt i dybfryseren for at forberede en kloning af den.

»Garlic efterlod sig ikke noget til fremtidige generationer, så jeg kunne kun vælge at få den klonet,« siger han.

Det ledte ham til Sinogene, et kommercielt firma, der kloner kæledyr for private, i Beijing. Prisen for at få klonet en kat er ca. 266.000 kroner.

21. juli kom den første klonede kat i Kina til verden. En ny Garlic var født.

Garlic leger med sin surrogatmor. Foto: AFP

Firmaet har allerede lavet 40 hunde som kloner, og de koster omkring 360.000 kroner stykket. En kat er altså billigere.

Alligevel er ikke alle folk, der ønsker at få klonet deres kæledyr, rige, fortæller firmaets chef, Mi Jidong, til nyhedsbureauet AFP.

»Faktisk er en stor del af kunderne unge mennesker, som lige er blevet færdige med deres uddannelse inden for de sidste par år,« siger han.

»Hvor vi end har fået vore kæledyr, så ser ejerne dem som en del af familien. At klone kæledyr er noget, som den unge generation finder helt naturligt.«

Garlics ejer, Huang, indrømmer, at kattens død var hans egen skyld, og at han skulle have bragt den hurtigere til et dyrehospital.

Dens pludselige død og den skyldfølelse, den gav ham, var helt overvældende.

Alligevel var han glædeligt overrasket over at opdage, at Garlic version 2.0 var 90 procent den samme, og dens personlighed var som den gamle Garlics.

Firmaet Sinogene tror, at markedet for klonede dyr står foran en meget hurtig opblomstring i landet.

Garlic bæres frem af en ansat i firmaet Sinogene. Foto: AFP

Den næste opgave for firmaets forskere bliver at finde ud af en måde at klone pandaer på.

En ekspert ved De Kinesiske Videnskabers Akademi, Chen Dayuan, har i 20 år lavet research med henblik på at klone pandaer.

Han siger, at man måske kan forestille sig, at katte kan føde klonede pandaer, der faktisk er mindre end kattekillinger, selv om de bliver betydeligt større, når de er fuldvoksne.

Det er ulovligt af klone kæledyr i mange lande. Det gælder også Danmark, hvor det er forbudt at klone kæledyr som hunde, heste, køer og andre husdyr.

Det næste projekt for videnskabsfolkene hos Sinogene bliver at finde ud af at klone pandaen. Foto: AFP

Det har dog siden 2006 været lovligt at klone dyr, hvis det tjener væsentlige medicinske formål.

Et af de lande, hvor kloning er lovligt, er Sydkorea, hvor sangeren Barbra Streisand sidste år annoncerede, at hun havde fået klonet sin hund.

Den første succesfulde kloning af et dyr var Dolly – et får, der blev født i Storbritannien i 1996.

I 2005 lykkedes det for sydkoreanerne at klone en hund, og Sooam Biotech Research Foundation i Seoul har klonet omkring 800 kæledyr. De tager 675.000 kroner pr. styk!

Der er indhentet oplysninger fra APF, New York Times, abc.net.au, The New York Times og Independent.