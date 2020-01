En kinesisk mand, som var på sit livs første flyvetur, er blevet idømt en bøde på hele 150.000 danske kroner.

Den bøde fik han for at have smidt 'held og lykke'-mønter ind i flyets motor.

Den 28-årige mand skal betale bøden til lavprisselskabet Lucky Air.

Det blev nødt til at lade flyet blive på jorden, efter at der blev fundet mønter nær den ene motor.

Lu Chao indrømmede, at han havde kastet mønterne, da han gik ombord på indenrigsflyet i Anqing Tianzhushan Airport i det østlige Kina i februar 2019.

Egentlig var han for en dommer i juli, men dommen er først for nylig gjort offentlig. Det skriver BBC.

Flyet blev aflyst, efter at der blev fundet to mønter på jorden, nær en af flyets motorer, og sikkerhedstjek blev udført.

Passagererne måtte vente, indtil et reservefly var blevet fremskaffet.

Foruden den heftige bøde blev Lu også tilbageholdt af politiet i 10 dage. Han blev tiltalt for at have forstyrret den offentlige orden.

Lu argumenterede i retten for, at selskabet skulle have advaret passagererne mod at smide mønter mod flyets motorer.

Det er langt fra første gang, at overtroiske passagerer kaster mønter mod flys motorer i Kina.

De senere år har det været en tilbagevendende begivenhed.