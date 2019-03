Efter 29 år som præsident i Kasakhstan takker Nursultan Nazarbajev af i en tale tirsdag. Han er 78 år.

Præsident Nursultan Nazarbajev, der den første og dermed hidtil eneste præsident i Kasakhstan, meddeler tirsdag, at han trækker sig.

- Jeg har taget en beslutning om at afslå præsidentmandatet, siger han i en tale, der blev sendt i fjernsynet.

Nursultan Nazarbajev har været præsident i Kasakhstan, siden landet fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

Den 78-årige præsident har siddet på posten i landet siden 1990. Han blev genvalgt i 2015 med omkring 98 procent af stemmerne, lød den første melding.

Det blev dog senere kritiseret for ikke at være så højt.

Det bliver Kassym-Jomart Tokajev, der er formand for senatet, som kommer til at tage over i resten af præsidentperioden.

Nazarbajev siger, at han fortsat har intentioner om at sidde med ved bordet i sikkerhedsrådet.

Den 78-årige præsident har et stærkt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin.

/ritzau/AFP