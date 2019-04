Veteranpræsident i det olierige Kasakhstan peger på loyalisten Kasym-Jomart Tokajev som ny leder.

Kasakhstans leder gennem næsten 30 år, Nursultan Nazarbajev, der var den første præsident i Kasakhstan, siger, at han støtter loyalisten Kasym-Jomart Tokajev ved præsidentvalget den 9. juni.

Dermed sikrer han i praksis en valgsejr til Tokajev.

- Jeg foreslår, at man overvejer Tokajevs kandidatur. Jeg opfordrer alle til at støtte ham, siger han.

Nazarbayev meddelte i marts, at han træder tilbage. Han har været præsident i Kasakhstan, siden landet fik sin uafhængighed fra Sovjetunionen.

Han siger, at han ser det som sin pligt at sikre, at magten overgår til en ny generation.

- Det har været en ære for mig at tjene befolkningen. Jeg har arbejdet hårdt for at indfri nationens vilje, sagde den 78-årige leder, da han meddelte sin tilbagetræden.

Den 65-årige Kasym-Jomart Tokajev, der var formand for senatet, overtog i marts præsidentposten frem til valget. Han er tidligere diplomat.

I den stærkt centraliserede tidligere sovjetrepublik har Nazarbayev fortsat vidtstrakte beføjelser og leder blandt andet landets sikkerhedsråd.

Kasakhstan har ikke kendskab til kampvalg og diskussioner mellem rivaliserende partier. Nazarbayev blev i 2015 genvalgt med støtte fra knap 98 procent af vælgerne.

- Jeg er sikker på, at Tokajev bliver en værdig leder, siger Nazarbayev, som tirsdag også roste sine egne økonomiske resultater.

Den afgående præsident er en af de mest magtfulde politikere i rummet mellem Rusland og Kina i Centralasien. Nazarbajev har et stærkt forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Andre lande i regionen som Indien, Pakistan og Iran følger nøje med i generationsskiftet, siger politiske iagttagere.

Kasakhstan er det niende største land i verden. Indbyggertallet er på over 18 millioner.

Området grænser op til Rusland mod nord og Kina mod øst, og det besidder oliereserver, der gør det vigtigt både strategisk og økonomisk.

/ritzau/AFP