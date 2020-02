Den 61-årige dansker Karsten Dan Andersen befinder sig i øjeblikket i den kinesiske by Wuhan, som hele verden taler om.

Byen er centrum for den frygtede coronavirus, der er årsag til foreløbigt 259 dødsfald.

Dermed kan han i både ord og billeder give B.T.’s læsere et unikt indblik i, hvordan virussen påvirker de mennesker, der lever helt tæt på smittefaren.

Karsten Dan Andersen fortæller, at byen – der ligger ved Yangtze-floden i det centrale Kina og har 11 mio. indbyggere – er forandret.

Karsten Dan Andersen og hans kinesiske kæreste Hefang, når de bevæger sig rundt i byen Wuhan, som er ramt af corona-virus. Foto: Karsten Dan Andersen Vis mere Karsten Dan Andersen og hans kinesiske kæreste Hefang, når de bevæger sig rundt i byen Wuhan, som er ramt af corona-virus. Foto: Karsten Dan Andersen

Det sædvanlige mylder af liv er væk.

»Der er stort set ingen mennesker på gaden. Normalt myldrer det med scootere, cykler og fodgængere i hele byen. De er væk fra gaderne. Butikkerne er også lukket helt ned med undtagelse af nogle få supermarkeder, som holder åbent, for at byens beboere kan få mad,« siger han til B.T. over en skrattende Skype-forbindelse.

»Du ser heller ingen busser eller taxaer. Kun nogle få, der cykler. Den store pulserende millionby er forvandlet til en jysk provinsby en søndag eftermiddag. Alt er lukket og slukket,« siger han.

Karsten Dan Andersen er i byen for at holde ferie med sin kinesiske kæreste Hefang. De bor i en lejlighed kun fem kilometer fra det dyremarked i byen, som menes at være virussens arnested.

Virussen skaber fortsat international frygt for spredning og en global pandemi: Flyruter til Kina droppes, og borgere bliver evakueret.

Også kineserne tager faren alvorligt: Bykernen i Wuhan er spærret af, og alle, der vil handle i et supermarked, bliver tjekket.

»Alle, der står i kø i supermarkedet, bliver målt i panden for, om de har feber. Har man feber, bliver man ikke lukket ind. I stedet kommer man til videre undersøgelser,« siger Karsten Andersen.

I supermarkedet er det også svært at få de varer, man er vant til, fortæller han.

Tomme gader i Wuhan. Foto: Karsten Dan Andersen Vis mere Tomme gader i Wuhan. Foto: Karsten Dan Andersen

»Typisk er det svært at få kød, fordi det allerede er væk. Det bliver simpelthen hamstret,« siger han.

En anden forholdsregel er beklædningen.

»Alle har masker på, og man går ikke i T-shirt. Hele kroppen skal være dækket til,« siger han.

»Jeg vil ikke sige, at jeg er utryg, men jeg er påpasselig. Jeg holder mig meget indendøre, og jeg går kun ud, når det er strengt nødvendigt,« siger han.

»På den måde føles det som at være i husarrest,« siger Karsten Dan Andersen.

Kina er hårdest ramt af virussen, men også de danske sundhedsmyndigheder er i alarmberedskab.

15 personer med tilknytning til Danmark evakueres i disse dage fra den coronaramte provins Hubei. De er dog alle symptomfrie. Fire af dem landede i Danmark fredag. Tidligere er en dansker blevet undersøgt for coronavirus, men vedkommende var ikke smittet.

Mens Danmark er gået fri, så er vores nabolande ikke sluppet. I Sverige er der konstateret ét tilfælde og i Tyskland syv tilfælde af coronavirussen.

Symptomerne svarer til symptomerne i forbindelse med lungebetændelse: Feber, tør hoste, i nogle tilfælde besværet vejrtrækning.

Verdenssundhedsorganisationen WHO betegner virussen som en global sundhedskrise.