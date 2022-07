Lyt til artiklen

En karrusel gik i stå til Norway Cup.

Det meddelte politiet i Oslo på Twitter.

»Ansatte på stedet og brandvæsenet arbejder på at få folk ned,« skrev politiet og fortsatte:

»Lige nu ser det ikke ud til, at være noget dramatisk.«

Politiet meddeler, at alle er kommet sikkert ned fra karrusellen.

Et øjenvidne, Sigurd Teige, bekræfter hændelsen til B.T., og fortæller, at det oprindeligt var otte personer, som sad fast, men at de i første omgang fik fire af dem ned.

Ifølge Sigurd Teige hang personerne næsten med hovedet helt nedad.

Undervejs i arbejdet fik de kørt karrusellens vogne kørt ned i fire meters højde. Kort efter lykkes det dem, at få vognene helt ned.

Ingen er kommet til skade.

Norway Cup er en årlig fodboldturnering for unge i Oslo-området, hvor cirka 30.000 mennesker deltager.