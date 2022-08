Lyt til artiklen

To norske mødre modtog voldsomt grim hadbesked i postkassen, men deres respons er gået viralt på Facebook.

»Jeg var ude på cykeltur med vores søn på tre år og hunden i går og tog samtidig posten med mig hjem. En helt almindelig søndag og min største frygt var en skyhøj regning.«

Sådan indleder 30-årige Karoline Granum, en ambulancearbejder fra Leira i Norge et Facebook-opslag, som i den grad har vakt opmærksomhed.

»Den frygt skulle vise sig at være vældig lille, når brevet, som lå i postkassen var noget helt andet,« tilføjer hun.

I postkassen lå nemlig et håndskrevet brev til Karoline Granum og hendes kone Tina fra en person, som ikke bifalder, at de to kvinder har valgt at gifte sig og få børn.

»Fy for fanden hvor ulækkert. Hvis jeg havde vidst, at mit barn skulle gå sammen med 'sønnen' af to fisseslikkere, havde jeg byttet skole. Hvem af jer er så ligesom moderen, og hvem er faderen?,« skriver den ukendte afsender i blokbogstaver i brevet, som Karoline Granum har delt et foto af.

»Fandens hyggeligt for jeres unge at have to lebber som forældre. Lige maskuline begge to. Håber ikke, I får flere børn. I klarer det i hvert fald ikke selv. I må nok have fat i andet end to sure fisser så. Forbandede lebber,« lyder det desuden i brevet.

Karoline og Tina Granum brugte efterfølgende mandagen på at politianmelde brevet, som har efterladt familien vred, trist og i frygt.

»Det var en frygtelig ubehagelig oplevelse. Men vi har fået stor støtte – vældig mange opkald fra kendte og ukendte. Folk er vrede, siger Karoline Granum til Dagbladet.

Norsk politi bekræfter overfor avisen, at man mandag formiddag har modtaget anmeldelsen, og at man nu efterforsker sagen.

Indtil videre har Karoline Granums opslag fra mandag eftermiddag fået flere end 1.000 kommentarer, flere end 1.000 delinger og over 4.200 forskellige emoji-reaktioner.