Ny kardinal mister jobbet som følge af anklager om seksuelle overgreb. Han har angiveligt dækket over andre.

Reuters. Kardinal Donald Wuerl er ikke længere den katolske kirkes leder i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Pave Frans har fredag godtaget hans opsigelse, oplyser Vatikanet. Wuerl beholder dog sin titel som kardinal.

77-årige Donald Wuerl er dybt involveret i de anklager om seksuelle overgreb begået af personer i den katolske kirke. Han er anklaget for at have dækket over en række overgreb.

Det skal han angiveligt have gjort i sin tid som biskop i byen Pittsburgh fra 1988 til 2006.

Derudover har han angiveligt haft kendskab til de overgreb, som hans forgænger i Washington D.C., Theodore McCarrick, begik uden at foretage sig noget.

/ritzau/Reuters