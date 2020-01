Aftaler mellem USA og Mexico gør det svært for migranter at passere den mexicanske grænse.

Omkring 1500 migranter fra Centralamerika er blevet stoppet ved den mexicanske grænse mod Guatemala.

De fleste migranter forlod Honduras i onsdags til fods og ankom lørdag morgen lokal tid til en bro over floden Suchiate, der danner grænsen mellem Guatemala og Mexico.

Her blokerede mexicanske soldater migranternes videre færd og mindede dem om, at de ikke får lov til at komme ind i landet uden et gyldigt visum.

Overvågningen af grænsen var inden migranternes ankomst blev styrket, og det forventes, at omkring 3000 migranter vil forsøge at passere grænsen.

Nogle af migranterne insisterede på at passere, mens andre vendte om mod den guatemalanske side af grænsen.

Migranterne flygter fra fattigdom og brutal bandevold. Deres mål er at komme til USA, hvor de vil søge asyl. Sidste år krydsede titusinder af mennesker grænsen.

Mexico er blevet presset af den amerikanske præsident, Donald Trump, for at standse bølgen af papirløse migranter. Mexico har indsat tusindvis af soldater for at forhindre migranter i at nå grænsen til USA.

Onsdag havde Mexicos indenrigsminister, Olga Sánchez Cordero, advaret migranterne om, at de ikke ville få lov at passere.

USA sender desuden migranter tilbage til Mexico, mens de venter på, at deres asylansøgninger bliver behandlet.

USA har ligeledes indgået en aftale med Guatemala. Aftalen tvinger Guatemala, hvis indbyggere selv strømmer i titusindvis til USA hvert år, til at tage imod migranter fra Honduras og El Salvador.

Guatemalas nye præsident, Alejandro Giammattei, har antydet, at han muligvis vil forsøge at få aftalen ændret.

/ritzau/AFP