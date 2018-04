Hundredvis af migranter, der rejser sammen i en karavane op igennem Mexico, nærmer sig USA's grænse.

Tijuana. Stuvet sammen i gamle skolebusser er omkring 400 migranter ved at nærme sig den amerikanske grænse til Mexico, skriver flere amerikanske medier.

Gruppen planlægger af nå grænsen søndag, hvor de vil demonstrere og forsøge at søge asyl.

Det sker, efter at gruppen har bevæget sig til fods og med offentlig transport fra Honduras og Guatemala og videre op igennem Mexico i månedsvis.

De ønsker at migrere, men deres fælles forsøg på at opnå asyl er også et aktivistisk forsøg på at sætte fokus på deres rettigheder.

Det er langt fra første gang, at migranter samler sig i karavaner og i fælles flok forsøger at få et nyt liv i USA.

Men karavanen har fået stor opmærksomhed, fordi den er opstået på et tidspunkt, hvor den amerikanske regering har stort fokus på at udelukke immigranter.

Derfor har den amerikanske præsident, Donald Trump, også kommenteret karavanen livligt på Twitter. Ligesom den amerikanske justitsminister, Jeff Sessions, har udtalt, at karavanen er "et bevist forsøg på at underminere vores lovgivning og overvælde vores system".

Blandt migranterne er Nefi Hernandez fra Honduras, der rejser med sin kone og deres nyfødte barn, der er født, mens de har været undervejs. Han siger til nyhedsbureauet AP, at han er "nervøs" for, hvad der sker, hvis de forsøger at søge om asyl.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er der meldinger om, at flere fra gruppen har forsøgt at krydse grænsen ulovligt ved at forcere hegn.

Men de fleste forventes at søge om asyl ved San Diegos grænsekontrol - den travleste i landet - efter at gruppen har forladt den mexicanske storby Tijuana.

Gruppen er blevet advaret om, at det kan blive svært for dem at opnå asyl, fordi de skal kunne bevise, at de er på flugt fra forfølgelse.

Det fortæller mange af migranterne til amerikanske medier, at de er. Men om det er nok til at give dem asyl, er uvist.

Grænsemyndighederne har meddelt, at der må forventes ekstra behandlingstid, hvis gruppen søger asyl. De vil i så fald muligvis skulle vente i Mexico på svar, lyder det fra myndighederne.

/ritzau/