Efter afhøring er kaptajn på krydstogtskib sigtet for kollision med turbåd i Budapest. 21 savnes fortsat.

Kaptajnen på det krydstogtskib, der tidligere på ugen kolliderede med en mindre turbåd i Budapest, hvor syv sydkoreanere døde og 21 savnes, er lørdag blevet sigtet i Ungarn for ulykken.

Det oplyser en repræsentant for justitsmyndighederne uden at give flere detaljer om sagen.

Den ukrainske kaptajns advokat oplyser, at en domstol har nægtet at sætte et kautionsbeløb for den tilbageholdte.

Den 64-årig er kaptajn på det norskejede hotelskib "Viking Sigyn". Han blev torsdag tilbageholdt af politiet for at blive afhørt.

Hans skib kolliderede med turbåden "Hableany" tæt på Margrethe-broen, der fører over Donau. Det skete onsdag aften ved nitiden. Det fik turbåden med sydkoreanske turister til at kæntre og synke inden for få sekunder.

Syv har overlevet på turbåden, mens syv i timerne efter ulykken blev fundet druknet i Donau. Siden er der ikke fundet flere, selv om 21 fortsat savnes.

Ifølge politiet blev kaptajnen afhørt ud fra en antagelse om, at han havde udsat "den vandbårne trafik for fare med adskillige døde til følge".

Kraftig strøm i Donau efter flere ugers regnvejr har hindret eftersøgningen af de 19 sydkoreanere, bådføreren og en hjælper på båden, som savnes. Frømænd har ikke været i stand til at dykke ned til båden.

Kollisionen skete på et stykke af Donau-floden, hvor det er populært at iagttage parlamentet og andre attraktioner i den ungarske hovedstad.

/ritzau/AFP