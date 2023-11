Kaptajnen Jerry Boylan er blev dømt skyldig i sagen om en af de mest dødbringende skibsulykker i nyere amerikansk historie.

34 personer omkom, da dykkerbåden 'Conception' gik op i flammer for fire år siden.

Ifølge nyhedsbureauet AP græd de pårørende til ofrene efter domsafsigelsen mandag, mens de krammede hinanden ved retsbygningen i Los Angeles.

»Vi er meget glade for, at verden nu ved, at Jerry Boylan var ansvarlig for det og er blevet fundet skyldig,« sagde Clark McIlvain, der mistede sin søn i ulykken.

De udbrændte rester af 'Conception'. Foto: Brian Van Der Brug/AP/Ritzau Scanpix Vis mere De udbrændte rester af 'Conception'. Foto: Brian Van Der Brug/AP/Ritzau Scanpix

Den fandt sted i september 2019, hvor 'Conception' kun befandt sig 30 meter fra kysten ved Santa Cruz Island, da branden brød ud kort for daggry.

De 34 personer, der omkom, sov på det tidspunkt under dækket, og de døde alle af røgforgiftning.

Kaptajnen Jerry Boylan befandt sig på dækket med fem andre fra besætningen, og han skulle angiveligt have være den første, der sprang over bord.

Han er nu blevet dømt efter amerikansk sølov for uagtsomhed, forsømmelse af sin pligt og uopmærksomhed.

Jerry Boylan ankommer til retten. Foto: Damian Dovarganes/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jerry Boylan ankommer til retten. Foto: Damian Dovarganes/AP/Ritzau Scanpix

Blandt andet for ikke have etableret en nattevagt om bord på 'Conception' og for ikke at have lært mandskabet på båden ordentligt op.

Ingen andre har været tiltalte i sagen.

Selv strafudmålingen finder først sted 8. februar næste år.

Her kan Jerry Boylan ende med at få op til ti års fængsel.