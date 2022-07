Lyt til artiklen

Uret tikker, og der er kun få timer tilbage til deadline.

En række af de 11 kandidater, som har meldt sig til at efterfølge Boris Johnson som premierminister i Storbritannien, kan ryge ud af kapløbet allerede i dag, fortæller Sky News.

Du kan læse B.T.s dom over hver af de 11 kandidaters muligheder her.

De Konservative i Storbritannien har således lagt sig fast på et regelsæt, som indebærer, at man for at blive officielt nomineret skal kunne præsentere opbakning fra mindst 20 andre konservative parlamentsmedlemmer senest ved udgangen af i dag, tirsdag.

Og det kan hurtigt komme til at presse en stribe af de 11 kandidater – i hvert fald hvis man skal tro på den opgørelse, som Sky News præsenterer.

Her er det foreløbig kun Rishi Sunak (38), Penny Mordaunt (25) og Tom Tugendhat (20), som har fået tilsagn fra tilstrækkelig med partikolleger i House of Commons.

Flere andre af de tunge navne mangler fortsat adskillige tilsagn, omend det formentlig vil være en gedigen overraskelse, hvis eksempelvis Liz Truss ikke når at kravle fra de nuværende 15 og op over kravet på 20.

Ud over Liz Truss hænger også Kemi Badenoch, Nadhim Zahawi, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Suella Braverman, Priti Patel og Grant Shapps i bremsen med færre end de nødvendige 20 tilsagn.

Indtil videre har cirka halvdelen af de i alt 358 konservative medlemmer af House of Commons tilkendegivet, hvem de peger på.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, som er bosat i London, mener, at det er usandsynligt, at alle 11 kandidater når forbi 20 tilsagn inden deadline.

»Der har været kritik af, at kravet at kunne mønstre tyve stemmer, er for skrappe, og at det kan forhindre nyt blod i at komme til orde,« siger Jakob Illeborg.

Men selv hvis kandidaterne skulle nå de 20 tilsagn i løbet af i dag, kan de hurtigt komme i vanskeligheder med at holde sig inde i kapløbet derefter.

For at deltage i en intern afstemning allerede torsdag skal man nemlig kunne fremvise opbakning fra 30 kolleger for at få sit navn på stemmesedlen.

Og flere afstemninger kan være på vej, hvis ikke kandidatlisten bliver kortere tilstrækkelig hurtigt.

Processen går ind i det næste stadie, når man senest 5. september når frem til, at to kandidater er tilbage.

Herefter vil partiets 100.000 medlemmer få lov til at vælge en af de to som partiformand – og i realiteten også premierminister som efterfølger for Boris Johnson.

Og her kan sagtens ligge en ubehagelig overraskelse og lure for de hidtidige favoritter som Sunak og Truss, spår B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

For måske er de konservative MPs slet ikke på linje med medlemmerne i spørgsmålet om, hvem man ønsker som leder.

»Ganske interessant, så ligger den 49-årige forsvarsminister, Penny Mordaunt, og den kun 42-årige Kemi Badenoch i spidsen ifølge en meningsmåling foretaget blandt konservative medlemmer af medlemsbladet Conservative Home,« fortæller Jakob Illeborg.