For 22. weekend i træk har urolighederne i Hongkong været massive. Søndag landede uskyldige 'shoppere' midt i kaosset.

I en video kan man se, hvordan politiet i Hongkong stormede shoppingcenteret 'New Town Place', der var fyldt med chokerede indkøbere.

Aktionen skyldtes, at en gruppe på omkring 50 hætteklædte demonstranter havde bevæget sig ind i centeret, hvor de angiveligt gik rundt og råbte diverse slogans.

Ifølge South China Morning Post begyndte demonstrationen fredeligt, men undervejs begyndte nogle af demonstranterne at udøve hærværk på togstationen, der ligger placeret i forlængelse af shoppingcenteret.

Indkøbere forskansede sig i butikkerne. Her forsøger en kvinde at høre, hvad politiet siger til hende.

Demonstranterne var bestemt ikke begejstrede for politiets tilstedeværelse og begyndte derfor at råbe og true betjentene, som angiveligt fik anholdt mindst fem personer.

I forbindelse med anholdelsen benyttede betjentene sig af peberspray.

Efterfølgende har der dog været en del kritik omkring politiets ageren, skriver South China Morning Post, som har talt med et vidne:

»Flere end ti betjente skubbede en pige ned på gulvet og tilbageholdte hende, selvom hun ikke havde gjort noget. Hun var bare iført sort tøj og havde taget sort maske på, som hun havde købt i centeret,« siger vidnet og fortsætter:

En kvinde flygter fra urolighederne med sit barn.

»En dreng forsøgte at hjælpe hende, men så blev han også tilbageholdt.«

Ifølge mediet valgte flere butikker at lukke ned og trække gitteret for i forbindelse med politiaktionen.

Mindst tre personer modtog efterfølgende lægebehandling på grund af politiets peberspray.

Urolighederne i Hongkon har tiltaget i styrke de seneste fire måneder.

Flere butikker lukkede gitteret ned, da politiet kom.

De blev udløst af et forslag, der skulle gøre det nemmere at udlevere borgere i Hongkong til retsforfølgelse i Kina.

Forslaget er dog siden blevet droppet.

Weekendens uroligheder skyldes, at Kina fredag meddelte, at landet ikke vil acceptere, at Hongkongs styreform bliver udfordret af befolkningen.

Det er 22. weekend i træk, at aktivister går på gaden i protest mod Kinas indflydelse i Hongkong.