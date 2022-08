Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det, der skulle have været en hyggelig tur i IKEA, blev lørdag en kaotisk oplevelse for beboerne i Shanghai.

Her forsøgte sundhedspersonale nemlig at lukke IKEA-butikken Xuhui-distriktet. Vel at mærke, mens der stadig var mennesker i forretningen.

Som det ses i videoen, forsøgte vagterne på et tidspunkt at lukke dørene, men det lykkedes en større gruppe mennesker at tvinge den op.

Årsagen til den pludselige nedlukning var, at en seksårig dreng var testet positiv, efter han havde været i Tibet.

Drengen selv havde ikke været i IKEA-forretningen, men det havde en nærkontakt, forklarede Zhao Dandan, som er vicedirektør i Shanghais sundhedskommission, søndag.

Det skriver CNN og BBC.

Dem, der var i forretningen, skal nu gå i karantæne i to dage, og deres helbred skal overvåges i fem dage.

Søndag var 400 nære kontakter til drengen sporet, og hele 80.000 mennesker er beordret til at tage en pcr-test.

Kina har taget flere ekstreme metoder i brug og kører en såkaldt 'nul covid'-strategi.

Tidligere på året har Shanghai således haft en to måneder lang lockdown, og lyn-lockdowns af områder, hvor positive tilfælde eller tætte kontakter er opdaget, er ikke usædvanlige.

Derfor er det også set, at folk er blevet spærret inde i restauranter, fitnesscentre eller på kontorer.

Disse hårde lockdowns har ført til stor frustration og vrede i befolkningen.

Myndighederne i Kina bruger blandt andet mobiltelefoner til at spore borgernes bevægelser og bremse spredningen af covid-19.

I mange kinesiske byer bliver borgerne således farveinddelt i sundhedskoder.

De skal vise en grøn kode for at kunne køre med offentlig transport samt komme ind på steder som indkøbscentre, fitnesscentre og restauranter.

Hvis de spores til et sted, hvor de har været i kontakt med et bekræftet covid 19-tilfælde, vil deres farvekode ændre sig.