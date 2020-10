Der var næsten tale om kaotiske scener foran Det Hvide Hus fredag eftermiddag, dansk tid.

Ved et kort pressemøde gav den amerikanske præsidents stabschef, Mark Meadows, en opdatering på situationen angående Donald Trump, der har fået konstateret coronavirus.

»Præsidenten har milde symptomer, men han arbejder, og han sidder sikkert lige nu og giver mig kritik af mine svar her,« sagde Meadows blandt andet.

Han blev også spurgt ind til, om andre, som har været på en flyvetur med præsident Trump, er blevet testet for coronavirus. En af dem, der var med på flyet, er præsidentens svigersøn Jared Kushner.

»Vi har testet al staben. Jared Kushner, jeg selv er blevet testet, og vi er negative. Vi har protokoller på plads i Det Hvide Hus for at håndtere den slags her,« sagde Meadows.

Ved pressemødet, som kan beskrives som intermistisk og kaotisk, råbte journalisterne i munden på hinanden for at stille spørgsmål til stabschefen.

Mark Meadows ønskede dog ikke at tage mange spørgsmål. Og han ønskede slet ikke at gå i yderligere detaljer angående præsident Trumps sag.

»Prøv at høre her, jeg står sådan set bare her for at være flink og give en kort opdatering. Jeg kommer ikke til at være mere specifik angående præsidenten. Andre i Det Hvide Hus vil formentlig få virussen i fremtiden, og det er vi forberedt på,« sagde Meadows.

Også førstefruen Melania Trump er testet poitiv for corona. Også hun har 'milde symptomer', skriver hun på Twitter.

Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, som var i livedebat med Donald Trump natten til onsdag, dansk tid, er blevet testet for corona.

Han afventer svar.