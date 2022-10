Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

71-årige Finn Valsted er lige nu på vej hjem fra Spanien – men hvornår, han kommer hjem, kan han ikke sige med sikkerhed.

Det fortæller han over telefonen til B.T., mens han og hustruen holder et hvil på et fransk rasteplads.

Årsagen er, at Frankrig er ramt af en omfattende benzinstrejke, der lige nu buldrer på fjerde uge og rammer tusindvis.

»Vi har fået tanket, og vi håber, at vi kan nå til Tyskland. Men det er lige på vippen, og vi ved ikke, om andre har samme strategi som os,« siger han.

Bilister i kø for at tanke. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Bilister i kø for at tanke. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Situationen i Frankrig er den, at der er timelange køer til benzinstandere, mens 30 procent af franske tankstationer er ramt af mangel på enten benzin eller diesel.

Arbejdere ved de to store energiselskaber, Total Energies og Esso-Exxon Mobil, strejker og kræver mere i løn. Et af argumenterne er, at de ansatte vil have del af de store profitter, som selskaberne oplever grundet de stigende energipriser.

Men lønforhandlingerne er ifølge Reuters endt i hårdknude. Fagforeningen CGT, der repræsenterer arbejderne, og energiselskaberne kan ikke nå til enighed.

»Vi kørte ind omkring Provence for at tanke, men op mod 16 anlæg var lukket. Vi kunne intet få, så vi måtte finde en lille by, hvor der var åbent, men rigtig meget kø, og folk hamstrer. Det eskalerer lige nu.«

Arbejdere strejker foran benzintanke og kræver mere i løn. Foto: Guillaume Horcajuelo Vis mere Arbejdere strejker foran benzintanke og kræver mere i løn. Foto: Guillaume Horcajuelo

»Vi har også talt med et vennepar, som er omkring Barcelona. De siger, at der også er rigtig meget kø og panik dér, for folk ved ikke, om de kan få benzin eller diesel i Frankrig. Folk er bange for, at de ikke kan komme hjem.«

Finn Valsted og hans hustru befinder lige nu omkring Lyon.

Og de håber som sagt at kunne nå til Tyskland og tanke hurtigst muligt.

Situationen i Frankrig er lige nu så betændt, at den franske regering truer med at gribe ind. Premierminister Elisabeth Borne har givet parterne to til tre dage at finde en løsning.

Strejken har varet i 22 dage – og ser ud til at fortsætte. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Strejken har varet i 22 dage – og ser ud til at fortsætte. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

Også præsident Emmanuel Macron har udtalt, at forhandlingerne skal finde en løsning, så »vores landsmænd ikke bliver ofre.«

Senest har Total Energies tilbudt at fremrykke årlige lønforhandlinger, hvis de arbejdende vender tilbage.

Men CGT har kaldt tilbuddet for 'afpresning' og meddelt, at de arbejdende først vender tilbage, når deres krav synes at blive indfriet.