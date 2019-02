Græske myndigheder fandt tirsdag en 61-årig mand, der havde været forsvundet på øen Kreta siden mandag. Han var desværre afgået ved døden.

Manden var forsvundet under det voldsomme regnvejr, Kreta har været ramt af de seneste seks dage.

Det skriver Reuters.

Siden den 61-årige mand forsvandt har mere end 30 brandmænd, en stor gruppe frivillige og dykkere ledt efter ham.

Foto: COSTAS METAXAKIS Vis mere Foto: COSTAS METAXAKIS

Manden, der arbejdede som landmand og havde fem børn, blev taget af oversvømmelserne i sin bil mandag.

»Det har regnet i seks dage uden stop. Det er en storm, ikke bare regn. Der er faldet utrolige mængder vand,« fortæller Nikos Lagoudakis, der er senior-embedsmand i brandvæsenet på øen.

Veje, bygninger og infrastruktur er beskadiget over hele øen. Specielt nær de store floder, og flere husholdninger er evakueret. Også en mere end 100 år gammel bro måtte bukke under for vandmængderne.

Ministeriet for infrastruktur i Grækenland og flere eksperter har fløjet med helikopter over øen for at vurdere omfanget af skaderne. Stavros Arnaoutakis. der er regional guvernør, fortæller, at der er sket skader, der kan koste adskillige millioner euro.