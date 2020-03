Hele 9.700 mennesker er bekræftet smittet med coronavirus i Madrid, der er hovedstaden i Spanien.

Det betyder, at der er ekstremt meget pres på de forskellige hospitaler i den spanske hovedstad - og de har svært ved at følge med.

Det spanske medie Larazon skriver, at Hospital Severo Ochoa kollapsede under presset torsdag.

Derfor er nogle patienter placeret på gulvet, mens de venter på, der bliver en seng ledig til dem.

Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

En seng bliver kun ledig, hvis patiententen i sengen bliver erklæret rask nok til at tage hjem eller afgår ved døden.

Mediet tilføjer, at en patient valgte at forlade hospitalet, da personen fandt ud af, at de blev placeret på gulvet.

Patienten valgte i stedet for at tage i banken for at hæve penge, så personen kunne få hjælp på et privat hospital.

Nogle af patienterne har siddet i venteværelset i hele tre dage.

Premiereministeren i Spanien, Pedro Sanchez, har udtalt, at han ønsker at forlænge udgangsforbuddet i landet.

Det vil betyde, at folk ikke må forlade deres hjem med mindre, det er strengt nødvendigt indtil 11. april.

Mette Frederiksen forlængede tilstandene i Danmark frem til 13. april. Det betyder blandt andet, at skoler holder lukket, mens vi maksimalt må samles 10 personer.

På verdensplan er over 98.000 blevet raskemeldte igen efter at have været smittet med den frygtede virus.