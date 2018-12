En ophidset menneskemængde, lægehjælp ydet på stedet og glas overalt på fortovet.

Sent lørdag aften udbrød et masseslagsmål i den svenske hovedstad Stockholm. Flere patruljevogne og ambulancer hastede til.

»Der meldes om, at hundredvis af mennesker er involveret,« lød det fra Mikael Petterson, Stockholms Politi, over for Aftonbladet sent lørdag aften.

Flere personer modtog lægehjælp, mens patruljevogne og hestepatruljer blev udkommanderet til stedet, skriver EXPRESSEN.

JUST NU: Stort bråk i centrala Stockholm – ett hundratal personer på plats enligt vittnen: ”Har kastat stolar och slagit och haft sig”https://t.co/8aoimkSpgY pic.twitter.com/ef69vr2r0i — Expressen (@Expressen) 1. december 2018

Ifølge svenske medier skulle der være tale om et voldsomt masseslagsmål blandt fodboldfans ved en pub i kvarteret Östermalm.

Politiet mener, at der angiveligt skulle være tale om tilhængere af de to svenske klubber Hammarby og Djurgården.

Sent lørdag aften fik politiet såkaldt »kontrol« over mellem 40-50 personer på stedet, som er transporteret væk fra området. En person er bragt til sygehuset.

Det er øjenvidner, der har fortalt til politiet, at hundredvis af mennesker var involveret i masseslagsmålet, men natten til søndag kan politiet i Stockholm endnu ikke give et officielt bud på, hvor mange mennesker, der var involveret i den tilsyneladende voldsomme og voldelige episode, oplyser politiet til EXPRESSEN.

Natten til søndag stod det uklart for ordensmagten, hvad der gik forud for masseslagsmålet.

Politiet var dog fortsat talstærkt til stede i området for at danne sig et overblik.