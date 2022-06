Lyt til artiklen

Nogle af Europas travleste lufthavne og togstationer har udsigt til masseaflysninger og store forsinkelser. Bitter strid om løn og arbejdsvilkår kan afspore højsæsonen for rejsende. Første holmgang mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i transportsektoren starter tirsdag.

I Storbritannien påbegynder man den største togstrejke i 30 år. Strejken forventes at lamme London og andre store byer i mindst tre døgn. Undertegnede har ved flere lejligheder oplevet, hvordan London går fuldstændig i stå, når togene ikke kører.

Der er ondt blod mellem fagforeningerne og Boris Johnsons regering. Fagforeningerne beskylder regeringen for bevidst ikke at ville møde deres krav om en lønforhøjelse i nogenlunde takt med den hastigt stigende inflation.

»Der er et bydende behov for kollektiv disciplin, hvad angår løn, og det er den besked, vi sender ud til alle vores ansatte,« siger den britiske vicefinansminister, Simon Clarke, til The Times Radio.

Boris Johnsons regering advarer om katastrofale følger, hvis fagforeningerne får deres vilje.

»Hvis renten forsætter med at stige, så vil vi ende med en situation, som vores forgængere led under i 1970erne, hvor de ikke håndterede truslen fra inflationen, og den efterfølgende smadrede levestandarden,« siger Simon Clarke.

Men de britiske fagforeninger melder klar til kamp. Strejken, der begynder tirsdag, vil vare i tre dage og forventes at påvirke alt fra skoler til hospitaler samt at trække op til 0,5 procent fra Storbritanniens økonomi i juni.

»Vi vil fortsætte vores arbejdskamp, så længe det tager at få en aftale – og det kan sagtens være seks måneder eller længere,« advarer Mike Lynch, generalsekretær for Rail Maritime and Transport Workers (RMT), i The Daily Telegraph.

Togstrjken, der begynder tirsdag, er den største i næsten 30 år. Foto: ADRIAN DENNIS Vis mere Togstrjken, der begynder tirsdag, er den største i næsten 30 år. Foto: ADRIAN DENNIS

Transportstrejkerne vil ramme både de britiske borgere og de millioner af turister, der over sommeren besøger Storbritannien, hårdt. Fagforeningerne truer med nye strejker løbende og med kort varsel.

Allerede mandag blev strejkesæsonen for alvor skudt i gang, da Bruxelles lufthavn lukkede ned på grund af en strejke hos sikkerhedspersonalet. 232 flyafgange blev aflyst.

Også i andre af danskernes favorit-sommerdestinationer er der lagt i kakkelovnen til strejker over sommeren. Syv fagforeninger fra Italien, Frankrig, Portugal, Belgien og Spanien varsler nu arbejdsnedlæggelser midt i højsæsonen.

I Portugal har Ryanairs kabinepersonale varslet tre dages strejke i slutningen af juni, og Ryanairs personale i Spanien har varslet seks dages strejke i begyndelsen af juli i Spanien. For slet ikke at tale om udsigten til, at piloterne i SAS nedlægger arbejdet fra 29. juni.

Ud over massestrejker og al det kaos, det vil medføre, står Europas lufthavne med et akut mandskabsproblem. En række knudepunkter har måttet indse, at de ikke får løst denne flaskehals, og de har derfor proklameret betragtelig færre flyvninger over sommeren.

Premierminister Boris Johnson og hans konservative regering har fordømt fagforeningernes varslede strejker, som de siger kan være med til at ødelægge landets økonomi. Foto: JOE GIDDENS Vis mere Premierminister Boris Johnson og hans konservative regering har fordømt fagforeningernes varslede strejker, som de siger kan være med til at ødelægge landets økonomi. Foto: JOE GIDDENS

Lufthavne som Paris Charles de Gaulle og en række tyske lufthavne søger desperat efter personale til sikkerhedstjek. Lufthavnene fyrede under covid-19-nedlukningerne tusindvis af ansatte, og det har vist sig mere end svært nu at finde erstatninger.

Lufthavne som Amsterdams Schiphol-lufthavn forsøger at lokke med en betragtelig lønstigning, men både lufthavne i Tyskland, Holland og Storbritannien har allerede varslet masseaflysninger af sommerens flyafgange.

Flyselskabet Norwegian har for nylig indgået en aftale med deres piloter om en lønstigning på 3,7 procent. Det kan skabe præcedens for resten af rejsesektoren, der desperat har brug for at få hjulene til at snurre efter nogle hårde år under nedlukningen.

Storbyer som Madrid i Spanien kan blive ramt af arbejdskamp om løn og vilkår i transportsektoren denne sommer. Her er det en togstation i Madrid under en strejke i 2021. Foto: Alberto Ortega Vis mere Storbyer som Madrid i Spanien kan blive ramt af arbejdskamp om løn og vilkår i transportsektoren denne sommer. Her er det en togstation i Madrid under en strejke i 2021. Foto: Alberto Ortega

Sker det, vil de offentligt ansattes krav om bedre vilkår og bedre lønninger utvivlsomt blive endnu mere bastante. Ud over transportsektoren har både lærerne og de hospitalsansatte i Storbritannien varslet strejker, hvis ikke deres lønkrav bliver imødekommet.

Der er langt op til en dramatisk sommer, både på arbejdspladser, på jernbanestationer og i lufthavne i det sommervarme Europa.