I USA's lufthavne står amerikanerne i kø i op til otte timer for at blive lukket ind i hjemlandet.

Og sundhedseksperterne er ikke begejstrede.

»Hvis du ikke var smittet med coronavirus, før du rejste hjem, så er der rig mulighed for at blive smittet i lufthavnen, hvor tusinder står tæt op og ned ad hinanden.«

Sådan bemærker CNN's læge Sanjay Gupta, efter han så Twitterfoto som dette fra Chicagos O'Hara lufthavn.

I Chicagos O'Hara lufthavn var der over otte timers ventetid. Foto: twitter Vis mere I Chicagos O'Hara lufthavn var der over otte timers ventetid. Foto: twitter

»Vi har stået i kø i over otte timer. Det er latterligt. Alle andre steder bliver vi opfordret til at holde afstand for at undgå smitte. Og så tvinger de os til at stå sådan her, mens vi venter i lufthavnen.«

Sådan skriver Twitter-bruger Brooke McDonald under sit foto fra Chicagos største internationale lufthavn.

Og hverken i San Francisco, Los Angeles, Dallas og New York er forholdene bedre.

Den amerikanske regering har forbudt indrejse fra over 26 lande. Ligesom i Danmark er alle statsborgere blevet opfordret til at vende hjem så hurtigt som muligt. Og det har skabt et uventet pres i alle store lufthavne.

Køer i amerikanske lufthavne. Foto: ERIC BARADAT - AFP Vis mere Køer i amerikanske lufthavne. Foto: ERIC BARADAT - AFP

I fredags erklærede den amerikanske præsident Donald Trump krisetilstand i hele USA. Men i lufthavnene er der ingen fast protokol at falde tilbage på.

Ifølge avisen Washington Post fik således godt 25.000 passagerer i Chicago, Illinois, fredag og lørdag først tjekket deres pas og indrejsepapirer. Siden måtte de igen stå i kø for at få målt deres temperatur og udfylde yderligere spørgeskemaer.

Ifølge statens guvernør, J.B. Pritzker, nærmede situationen sig rent kaos. Og via Twitter sendte han følgende besked til både Donald Trump og dennes vicepræsident, Mike Pence.

»Siden dette er det eneste medie, I for alvor forstår at benytte, så bør I vide følgende: Den føderale regering bør få bedre tjek på tingene (need to get their shit together, red.) Køerne i O'Hara er helt uacceptable. Det er et føderalt anliggende. Og I bliver nødt til at gøre noget.«

Kø i Oakland International Airport, Californien. Foto: Kate Munsch Vis mere Kø i Oakland International Airport, Californien. Foto: Kate Munsch

I Los Angeles var køerne ifølge L.A. Times 'kun' på fem timer. I San Francisco blev der rapporteret om ventetid på 'op til syv timer'. Og i Dallas, Texas, kunne man ifølge CNN slippe med at stå i kø i tre og en halv time.

Mens ankomsthallerne således er fyldt til bristepunktet, er der helt tomt i de fleste amerikanske afgangshaller.

Store flyselskaber som Delta og American Airlines melder ifølge New York Times om nedgang i weekendtrafikken på knap 65 procent.

Efter køerne i lufthavnene og efter temperaturtjek og afhøring får alle hjemvendte amerikanere samme besked: gå hjem og bliv inden døre. Isolér jer selv i op til to uger for at være sikker på, at I ikke spreder en eventuel sygdom.

Samtidig er afgangshallerne tomme. Her i San Franciscos internationale lufthavn. Foto: Kate Munsch - Reuters Vis mere Samtidig er afgangshallerne tomme. Her i San Franciscos internationale lufthavn. Foto: Kate Munsch - Reuters

I USA er godt 2000 officielt smittet med coronavirus, og mindst 41 personer er døde af sygdommen. Og ifølge Anthony Faucis, der er leder af USA's 'Nationale Institut for smitsomme sygdomme', bør den gennemsnitlige amerikaner gøre betydelig mere for at stoppe spredningen af den alvorlige virus.

»Vi bliver i langt højere grad nødt til at isolere os selv. Det er ikke kun de ældre og de svageste amerikanere, der i farezonen. De helt unge bør huske på to ting, de er ikke immune imod sygdomme, og der er ingen garanti for, at ikke også de kan blive alvorligt syge,« siger Anthony Fauci, der også leder præsident Donald Trumps nationale indsats for bekæmpelse af coronavirus.