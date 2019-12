Mandag morgen er der kaos og lange køer i den store Arlanda-lufthavn ved den svenske hovedstad Stockholm.

Det skyldes tekniske problemer som blandt andet påvirker paskontrollen.

Det skriver Aftonbladet.

Det er politiet, som er ramt af de tekniske udfordringer, som påvirker alle fly til og fra lande, der ikke er medlem af Schengen.

»Jeg har ingen tidshorisont, men ved at de arbejder på det og arbejder meget intenst, siger chefen for politiet i Arlanda, Ulf Palmqvist, til Aftonbladet.

Både Aftonbladet og Expressen har billeder af lange køer ved paskontrollen i lufthavnen.

»Da vi ankom, sagde de, at det ville tage ti minutter. Nu har det taget over to timer,« siger en rejsende ved navn Elisabet, som er kommet til Arlanda fra New York, til Aftonbladet.

Ifølge Arlandas ejer, det statslige selskab Swedavia, er bliver der nu gennemført manuel paskontrol for rejsende, der skal forlade Sverige.

Men køen bevæger sig kun langsomt fremad.

Opdateres...