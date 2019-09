Torsdag skyllede et voldsomt uvejr ind over dele af Spanien, hvor gader og veje er oversvømmet, og kraftig vind har medført omfattende ødelæggelser.

Uvejret har også sat sit præg på flytrafikken, og fredag eftermiddag meldes der om kaos i Mallorcas lufthavn i Palma, hvor flere hundrede mennesker venter på at komme med fly hjem.

En af dem er sygeplejersken Inge Boss, som har været på studietur på den spanske ø med 9 mentalt handicappede unge fra et opholdssted.

Gruppen skulle have fløjet hjem med Norwegian kl. 11.45 fredag, men har i stedet ventet i lufthavnen i timevis, fordi deres fly blev aflyst på grund af uvejret:

»Flyene blev aflyst et efter et, og vi fik at vide, at vi skulle hente al vores bagage igen og gå tilbage til afgangshallen, og så ville Norwegian tage sig af det,« fortæller Inge Boss til B.T.

Men informationen fra Norwegian til deres frustrerede passagerer har været yderst sparsom:

»De siger, at der kan gå op til fire døgn, før vi kan komme hjem. Vi har stået i kø for at finde ud af, hvad der skal ske i fire timer indtil videre,« siger hun og fortsætter:

»Folk er fortvivlede, og vi får ingen information om noget som helst. Det er totalt kaos«.

Foto: Inge Boss

Et andet sted i det uvejrsramte Spanien sidder Paul Hjortberg. Han og hans familie var på vej med Norwegian til Mallorca med sin familie for at holde ferie, men deres fly måtte i stedet lande i Barcelona:

»Vi forlod København uden problemer, og en time før, vi skulle lande på Mallorca, så sagde de, at vi skulle lande i Barcelona. De sagde, det ville tage et par timer, og at vi ville få mere at vide«.

Seks timer senere sidder de dog stadig i lufthavnen - uden de store udsigter til at komme til Mallorca, for Norwegian deler ikke ligefrem ud af informationer om deres kunders rejser.

»Det er frustrerende. Man kan jo godt forstå, at der er nogle tekniske ting, men at man bare koster folk ud af flyet, uden at fortælle os noget om udsigterne, er for dårligt,« siger han til B.T. og fortsætter:

»Hvis man spørger i billetkontoret, så ved de ikke noget. De henviser til deres call center, og der kommer man ikke igennem. Vi bliver kørt rundt i manegen«.

Paul Hjortberg fortæller, at der er over hundrede danskere i Barcelonas lufthavn lige nu, som alle venter på, at Norwegian melder ud, hvad der skal ske med dem og deres rejser.

Stemningen, fortæller han, er opgivende.

Talsperson for Norwegian, Tonje Næss, beklager, at de rejsende skal vente så længe på informationer fra Norwegian:

Foto: Inge Boss

»Vi ved, det er frustrerende at være passager i sådan en situation og ved, det er vigtigt, at kommunikationen er så god og klar som mulig. Derfor skal jeg beklage, hvis ikke alle har følt, at det har været tilfældet her,« udtaler hun til B.T.

Hun forklarer, at landingspladsen i Palma lufthavn på Mallorca fredag har været lukket af flere omgange på grund af det voldsomme uvejr over Spanien:

»Uvejret har forårsaget trængsel i flytrafikken. Blandt andet måtte et fly fra København lande i Barcelona, fordi flypladsen i Palma med kort varsel lukkede. Vi arbejder for at få passagererne derfra videre til deres endelige destination,« siger hun og fortsætter:

»Af samme årsag er der desværre passagerer i Palma, som fortsat venter på at komme til København. Vi gør alt, vi kan, for at hjælpe vores passagerer bedst muligt, og ny information vil blive sendt på sms og opdateret på vores hjemmeside, når vi ved mere«.