Flere tusinde mennesker, heriblandt mange danskere, er i øjeblikket strandet i lufthavnen på den græske ø Rhodos.

Passagererer der skulle rejse fra den græske ø Rhodos søndag aften har ventet i timevis i lufthavnen, fordi der angiveligt er et nedbrud i lufthavnens it-system.

Således skriver TUIs hollandske afdeling på Twitter.

»Check in-systemet er nede. Lufthavnen forsøger at løse situationen. Vi undskylder ulejligheden.«

Thank you, I have checked this, and the check in system is indeed down. The airport is working hard to try to resolve the situation. We apologize for the inconvenience. Greetings, ^TR — TUI (@TUINederland) 29. juli 2018

B.T. har fået henvendelser fra danskere, der i øjeblikket befinder sig i lufthavnen og har ventet i adskillige timer på at komme hjem. De ønsker ikke at stå frem med navn, men fortæller, at der er kaos i lufthavnen.

Andre skriver på Twitter, at folk har lagt sig til at sove på deres bagage.

Massive failure in the system at Rhodes airport, can’t check-in... People are sleeping on their luggage and buying almost everything in the stores. Thanks @TUIGroup for picking us up from the hotel and giving us no information and dumping us here in the cafeteria! pic.twitter.com/48YXVzH6Te — GP-5 (@TheGP5) 29. juli 2018

@jet2tweets #rhodes airport on a Sunday night absolute pandemonium pic.twitter.com/m406j2rJTR — Nathan Cotterill (@NathanCotterill) 29. juli 2018

Opdateres...