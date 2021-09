Guvernør Kathy Hochul brugte sin søndag på at bede om hjælp i en kirke i Brooklyn.

»Jeg har brug for, at I er mine apostle. Jeg har brug for, at I går ud og taler om det og siger, at vi skylder hinanden det,« lød det fra hende ifølge Guardian.

For kaos truer i sundhedsvæsenet i den amerikanske delstat New York. Fra tirsdag.

Selvom al personale i sundhedssektoren har fået en frist til mandag til at lade sig coronavaccinerne, er det for titusindvis af ansatte endnu ikke sket. Truslen har ellers været tydelig nok: Hvis ikke man har fået første stik senest i dag, vil man blive fyret eller sendt på orlov uden løn.

En negativ test vil fra tirsdag morgen ikke længere være nok til at komme på arbejde, hvis man arbejder i New Yorks sundhedsvæsen. Foto: ANGELA WEISS Vis mere En negativ test vil fra tirsdag morgen ikke længere være nok til at komme på arbejde, hvis man arbejder i New Yorks sundhedsvæsen. Foto: ANGELA WEISS

Nye tal viser ifølge New York Times, at problemet er omfattende.

Der skulle stadig være mere end 70.000 ansatte på hospitalerne i staten New York, der endnu ikke er fuldt vaccineret. Og mere end 20.000 på plejehjemmene i samme situation. Det svarer i begge tilfælde til omkring 16 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Konkrete eksempler fra Erie County Medical Center i Buffalo viser, at man planlægger blandt andet at suspendere operationer, fordi 400 medarbejdere står til at blive fyret, fordi de aktivt har valgt ikke at blive vaccineret.

Hos Northwell Health, der er statens største udbyder af sundhedsydelser, står tusindvis foran at få en fyreseddel af samme grund.

Guvernør Kathy Hochul. Foto: Peter Foley Vis mere Guvernør Kathy Hochul. Foto: Peter Foley

Det var derfor, at Kathy Hochul søndag gik i kirke og sagde:

»Jesus lærte os at elske hinanden, og hvordan viser man den kærlighed på anden vis end at vise omsorg for hinanden og sige: 'Bliv nu vaccineret, fordi jeg elsker dig, og jeg vil have dig til at leve',« sagde guvernøren.

Det skrappe mandat er sat i værk, fordi coronasmitten endnu ikke er under kontrol i New York.

I sidste uge meddelte Kathy Hochul videre, at der allerede er ved at blive sat nødplaner i værk, så sundhedsvæsenet fortsat kan fungere fra tirsdag. Uden de uvaccinerede medarbejdere.

Der er ingen undskyldninger. New York-guvernør Kathy Hochul

Der er således planer om både at bruge medicinuddannet personale fra Nationalgarden og at hente sundhedspersonale fra andre stater eller andre lande, her er Filippinerne og Irland specifikt blevet nævnt.

»Vi kæmper stadig med covid-19 for at beskytte vores elskede. Det, der truer på mandag, kan faktisk undgås, og der er ingen undskyldninger,« lød det fra Kathy Hochul i sidste uge, da planerne blev fremlagt:

»Jeg vil gerne rose alle de sundhedsmedarbejdere, der er blevet vaccineret, og jeg opfordrer alle de resterende til at gøre det samme, så de stadig kan tage hånd om deres medborgere.«

I andre amerikanske stater lurer lignende tilstande som i New York. I Californien er vaccinationskravet sat til 30. september, mens man i Maine har helt frem til 29. oktober.

I byen New York er et lignende vaccinationskrav for alle skolelærere i byen dog indtil videre blevet blokeret af en føderal dommer. Her var fristen ligeledes mandag for de i alt 150.000 skoleansatte, hvoraf tusindvis endnu ikke er blevet stukket.

Fra borgmester Bill de Blasios kontor har det dog lydt, at man stadig forventer at kunne føre vaccinationskravet ud i livet.