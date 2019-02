»Folk står og råber og skriger. Alle vil gerne hjem. Der er nærmest lynchstemning,« fortæller en dansk turist om de kaotiske forhold i lufthavnen i Bangkok.

Den højspændte situation mellem Pakistan og Indien har fået konsekvenser for tusindvis af turister, der lige nu er strandede i lufthavnen i Bangkok.

Onsdag skød Pakistan to indiske kampfly ned, og på grund af krisen med nabolandet om den omstridte Kashmir-region har Pakistan nu lukket sit luftrum for kommercielle flyvninger.

Derfor har selskabet Thai Airways onsdag aften og torsdag morgen måtte aflyse alle flyvninger mellem Thailand og Europa.

Luftfartsselskabet arbejder på at få folk på andre fly, der kan flyve uden om Pakistan, men fordi Thai Airways har så mange flyvninger ind og ud af Europa og dermed også mange passagerer, er det en operation, der tager tid.

Flere hundrede turister er lige nu fanget i lufthavnen i Bangkok, hvor de venter på nyt om, hvordan og hvornår de kan komme hjem.

En af dem er Erik Gram fra Esbjerg, som sammen med sin kone er på vej hjem efter tre ugers ferie i Vietnam.

»Folk hidser sig op. Det er så træls. Vi har ikke vores kufferter, vi har ingenting,« fortæller den vestjyske pensionist.

Han beretter om kaotiske tilstande i lufthavnen, hvor ingen ved noget som helst, og hvor informationsniveauet lader en del tilbage at ønske.

Ganske få medarbejdere fra Thai Airways har fået den utaknemmelige opgave at orientere de mange ventende passagerer.

Det danske ægtepar har været i lufthavnen siden onsdag ved 21-tiden, hvor de kom med et fly fra Vietnam.

De har selv arrangeret turen og bookede billetter gennem Thai Airways, fordi de har gode erfaringer med selskabet.

Men i stedet for den planlagte natflyvning mod København, måtte han og hustruen tilbringe natten på en stol i lufthavnen.

Deres bagage er tjekket ind, og de kan ikke forlade lufthavnen.

Selv om Erik Gram har forståelse for, at flyselskabet ikke er herre over de storpolitiske begivenheder, forstår han ikke, at et så stort selskab ikke har en plan B i en nødsituation. En situation, som han - set i lyset af de seneste dages begivenheder - mener, Thai Airways burde have kunnet forudse.

»Det er så lousy og ringe. Det her er ikke et stort selskab som Thai Airways værdigt,« siger han.

Allerede, da de tjekkede ind i Hanoi, anede Erik Gram, at noget var galt.

Parret fik nemlig kun boardingpas til turen til Thailand og ikke helt til København, som man plejer at gøre, når man skal mellemlande.

»Vi fik at vide, at vi skulle tjekke ind igen i Bangkok. Da vi landede i går aftes (onsdag, red.), fik vi at vide, at vores fly til København var aflyst. Men der var ingen informationer om, hvornår vi så kunne komme afsted.«

Erik Gram skønner, at der er flere hundrede turister, som er strandet i transitten inde i selve lufthavnen. Han har hørt, at mindst lige så mange står uden for bygningen og venter på nyt om, hvornår de kan komme afsted.

»Vi hørte, at der ville være et fly klokken 18, men vi fik samtidig at vide, at det var fuldt booket. Lige nu ved vi ikke, hvornår vi kan komme hjem,« siger Erik Gram.

Den seneste information parret har fået lyder på, at de er sat på standby på et udsolgt fly ved midnat torsdag, men han tvivler selv på, at der er plads til dem.

»Det værste er uvisheden. Vi ved ikke, om vi skal være her i en, to eller tre dage,« forklarer han.

Torsdag formiddag beklager Thai Airways på sin hjemmeside og via sociale medier, de problemer passagererne er havnet i.

Her fremgår det også, at selskabet har genoptaget flyvningerne til og fra Europa, men at der stadig kan være forsinkelser og andre uregelmæssigheder.

TUI, som også har mange gæster i Thailand, oplyser, at de fleste af deres gæster skal med deres egne charterfly, og at det er lykkedes at få de fleste afsted via nye ruter.

Situationen kan dog også her givet forsinkelser, da flyene så må lave en mellemlanding for at tanke brændstof.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Thai Airways.