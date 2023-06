Sommerferierejsende, der skal til Storbritannien, kan godt begynde at forberede sig.

Sikkerhedspersonalet i Londons travle Heathrow-lufthavn vil løbende strejke helt frem til sidst i august.

Det skriver Sky News.

Her lyder det videre, at det er på grund af utilfredshed med lønningsniveauet, at de mere en 2.000 ansatte nu optrapper deres utilfredshed.

Og det vil hovedsageligt være i og omkring weekenderne, at strejkerne fra medlemmerne af fagforeningen Unite vil ramme:

På i alt 31 dage vil arbejdet blive nedlagt:

24.-25. juni og 28.-30. juni.

14.-16. juli, 21.-24. juli og 28.-31 juli.

4.-7. august, 11.-14. august, 18.-20. august og 24.-27. august.

Ifølge Sky News mener sikkerhedspersonalet, at man får 5.000-6.000 pund mindre om året (mellem 40.000 og 50.000 kroner) end kollegaer i Londons andre lufthavne som Stansted og Gatwick.

Før coronapandemien var Heathrows sikkerhedsstab omvendt højere lønnet end de andre steder.

I en udtalelse fra Heathrow-lufthavnen forsikrer man, at Unite »allerede tidligere har forsøgt, men er mislykkedes med at forstyrre lufthavnen med unødvendige strejker på de travleste dage«.

»Passagerer kan være forvisset om, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at minimere de forstyrrelser, som strejkerne vil forårsage, så de kan tage af sted på deres velfortjente sommerferier,« lyder det.