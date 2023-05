Der er mange ting, der kan gå galt i en lufthavn, men de mest normale fejl er relativt uskyldige.

Man kan glemme sit pas, komme for sent til gaten eller have pakket en fem liter stor vanddunk, fyldt den op med årgangschampagne for så at blive stoppet i security.

Men for en amerikansk kvinde fra delstaten New Jersey blev det noget mere spændende.

Hun skulle bare have været et smukt med indenrigsfly fra Philadelphia til Jacksonville, Florida, men en gigantisk brøler fra flyselskabet Frontier sendte hende mod mere eksotiske himmelstrøg.

Hun blev nemlig ledt mod det forkerte fly, og før hun så sig om, var dørene lukket. En stewardesse hjalp hende med en skramme på armen. Og fortalte, hun kunne slappe af, når de landede i Jamaica.

»Jeg grinte og sagde 'jeg ville elske at skulle derhen, men vi har en strand, hvor jeg bor',« fortæller kvinden, Beverly Ellis-Hebard, til ABC News.

»Hun sagde: 'Kig på mig. Det her fly er på vej til Jamaica'. Og jeg kunne se på hendes ansigtsudtryk, at hun ikke lavede fis.«

Og det blev værre endnu: Beverly Ellis-Hebard havde ikke taget pas med, da hun bare skulle flyve indenrigs.

»Du er på vej ind i et andet land helt uden pas. Det er ikke godt,« blev hun fortalt, mens flyet forlod USA.

Da de landede, arrangerede flypersonalet gennem lufthavnen det sådan, at kvinden skulle forblive i gangen mellem fly og lufthavn. Det, blev hun fortalt, gælder som amerikansk territorie.

Der ventede hun så i timevis på, at et fly kunne tage hende med tilbage til Philadelphia, en anderledes oplevelse rigere.

Frontier har undskyldt episoden, refunderet hendes billet og givet hende 600 dollar i kompensation.