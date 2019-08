Hongkong lufthavn aflyser alle fly resten af tirsdagen efter, at tusinder af demonstranter har indtaget lufthavnen, skriver nyhedsbureauet AP.

Det er anden dag i træk, at det lykkes demonstranter at få lukket lufthaven ned.

Demonstranterne bruger bagagevogne til at blokere adgangen til checkin-skrankerne og råber slagord mod regeringen.

Nedlukningen kommer, dagen efter at den travle internationale lufthavn måtte lukke midlertidigt på grund af demonstrationerne.

Kaotiske tilstande hersker i lufthavnen i Hong Kong, hvor hundredevis af demonstranter har blokeret for tjek in.

Kun en mindre gruppe demonstranter blev i lufthavnsområdet natten over, og flyene landede og lettede nogenlunde normalt i morgentimerne tirsdag.

Men tirsdag eftermiddag lokal tid er demonstranterne vendt tilbage i større tal.

Klædt i sort råber de slagord som 'Støt Hongkong, støt friheden', mens passagerer triller deres kufferter forbi demonstrationerne.

Menneskerettighedsgrupper har beskyldt politiet for overdreven brug af deres magt, efter de affyrede tåregas ind på en aflukket metrostation.

Anti-government protesters sit on the floor in front of security gates during a demonstration at Hong Kong Airport, China August 13, 2019.

»Sammenstød mellem demonstranter og politiet er eskaleret i løbet af weekenden. Særligt politiet har eskaleret situationen,« siger Man-Kei Tam, der er direktør hos Amnesty International Hong Kong.

Han stiller også spørgsmålstegn ved, at politiet er gået hårdt til værks mod demonstranter, som ifølge Tam, ikke har udvist nogen form for aggressiv adfærd.

Blandt mange af de titusinder af rejsende, som blev forsinket eller fik deres fly aflyst på grund af demonstrationerne, er der dog udbredt støtte til demonstranterne.

»Det kan godt være, at det påvirker mig, men jeg ved, hvad de gør, og jeg støtter dem, så det gør ikke noget,« siger den 27-årige pr-medarbejder Mag Mak, hvis fly blev forsinket i fem timer på grund af demonstrationerne.

»Jeg synes, at regeringen er elendig, og de har ikke noget svar til demonstranterne,« tilføjer hun.

Mandag måtte lufthavnen aflyse omkring 200 flyafgange.

Den 53-årige Frank Filser, der tirsdag forsøger at finde en ny afgang hjem til Tyskland, siger, at han sympatiserer med demonstranterne - selv om det betød, at hans fly blev aflyst mandag.

»De kæmper for Hongkong, og det er deres synspunkt. Jeg kan når som helst rejse hjem til Tyskland, men hvad med de mennesker, der er vokset op her? Det er deres hjem,« siger han.

Demonstrationerne mod regeringen og især regeringsleder Carrie Lam har stået på i to måneder og påvirker i stigende grad dagligdagen i Hongkong.

Det begyndte som en protest mod et omstridt lovforslag om at udlevere sigtede personer til retsforfølgelse i Kina.

Men siden har demonstranterne i stigende grad opfordret til mere demokrati og mindre indflydelse fra Kina.

