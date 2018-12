120.000 passagerer. 760 flyvninger. To droner.

Sådan kan den kaotiske situation i Gatwick Lufthavn i London opsummeres. I snart 24 timer har to flyvende droner lukket Storbritanniens anden mest benyttede lufthavn.

Lufthavnen er fyldt med strandede briter, der ikke kan komme afsted på deres julerejser, mens myndighederne endnu ikke har fundet den eller dem, der styrer de to droner eller fået dem skudt ned.

Derfor bliver militæret nu tilkaldt, skriver flere britiske medier.

»Vi fører diskussioner med politiet om mulige militære kapaciteter, som kan anvendes i denne operation,« siger en talsmand for det britiske forsvarsministerium.

Gatwick Lufthavn har været lukket hele dagen grundet to droner Foto: Tim Ireland

Flere britiske medier beretter også, at man ved lufthavnen kan se britiske styrker med finskytterifler, der kan skyde droner ned, hvis det bliver nødvendigt.

Den oplysning går fint i tråd med den britiske premierminister, Theresa Mays, udtalelser torsdag eftermiddag, hvor hun understregede, at situationen er nået til et punkt, hvor man nu sætter alt ind for at få den stoppet.

De to droner har lukket den store lufthavn ned i snart 24 timer, og det er vel og mærke samtlige fly til og fra lufthavnen, der er blevet aflyst eller omdirigeret.

Titusinder af passagerer har fået afbrudt deres rejser. Myndighederne siger, at der ikke er tale om terror, men at der tale om "en forsætlig handling".

Gatwick Lufthavn har været lukket hele dagen grundet to droner Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Omkring 120.000 passagerer på 760 fly skulle være fløjet torsdag.

Den kaotiske situation har også resulteret i flere aflysninger i Danmark.

»Situationen i London har betydet, at vi har haft en del aflysninger på afgange til Gatwick i dag,« oplyser pressemedarbejder Sara Westphal Emborg, Københavns Lufthavn.

De fleste medier skriver, at der er set to droner, men at myndighederne afviser, at det er terror.

I stedet mener det lokale politi, at det er en 'bevidst forstyrrelse' af luftfartstrafikken ved hjælp af industrielle droner. Styret af en eller flere personer, som politiet altså endnu ikke har lokaliseret.

Den britiske lufthavn er nødt til at stoppe al flytrafik af sikkerhedsmæssige årsager, da det frygtes, at en af dronerne eksempelvis kan få et fly til at styrte ved at flyve ind i dets motor.

Gatwick er nummer otte på listen over Europas mest travle lufthavne. Den betjener 228 destinationer i 74 lande, og 45 millioner passagerer er hvert år gennem lufthavnen.