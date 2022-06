Lyt til artiklen

Billederne af bagagekaosset i Heathrow i London gik verden rundt i weekenden.

Mandag hersker der stadig kaotiske tilstande i kæmpelufthavnen – og det går ud over tusindvis af passagerer.

The Independent skriver, at Heathrow har måttet bede flyselskaberne om at aflyse hver tiende afgang fra terminal 2 og 3 hele mandagen – fordi der stadig er enorme problemer med bagagehåndteringen.

Hver tiende afgang lyder måske ikke af meget – men det er det i en så stor lufthavn som Heathrow.

Ifølge The Independent vil hele 15.000 passagerer og 90 afgange blive ramt.

Også danske passagerer.

Et af de aflyste fly er SAS-afgangen SK500, som efter planen skulle være landet i Københavns Lufthavn klokken 09.35. Aflysningen fremgår også af Københavns Lufthavns hjemmeside.

Adskillige andre afgange – internationale så vel som nationale – fra Heathrow er også aflyst.

Kufferterne hobede sig op i Heathrow søndag – og dagen derpå der er stadig store problemer med bagagehåndteringen. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kufferterne hobede sig op i Heathrow søndag – og dagen derpå der er stadig store problemer med bagagehåndteringen. Foto: Henry Nicholls/Reuters/Ritzau Scanpix

Det sker efter en mildest talt kaotisk weekend, hvor der opstod et 'bagagebjerg' i Heathrow på grund af tekniske problemer med bagagehåndteringen.

En talsperson for Heathrow fortæller, at mandagens aflysninger er nødvendige for at få bugt med de flaskehalse, der er opstået som følge af weekendens kaos.

Ifølge britiske medier må mange af de berørte passagerer væbne sig med ikke så lidt tålmodighed.

Nogle af kufferterne må ifølge britiske medier fragtes hjem til deres rette ejere rundt om i Europa med lastbiler.

Det forventes, at der kan gå flere dage, før kuffertkaosset er løst – i denne omgang.

Lige op til højsæsonen har Heathrow følt sig nødsaget til at beskære passagerkapaciteten med en tredjedel resten af juni måned.

Det sker ifølge The Sun af sikkerhedsmæssige årsager.

Idet mandagens aflysninger anses for at skyldes 'ekstraordinære omstændigheder', kan de berørte passagerer ikke få kompensation af deres flyselskab.

Flyselskaberne er dog forpligtet til at få dem frem til deres destination hurtigst muligt. Indtil da skal flyselskaberne sørge for både hotel og forplejning til de berørte passager.

Heathrow var i 2019 Europas største lufthavn målt på antallet af passagerer.