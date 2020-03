Nye tiltag ramte de amerikanske lufthavne som en hammer lørdag aften. Det resulterede hurtigt i kaotiske tilstande og køer på op til syv timer.

Scenerne fra Chicagos O'Hare og Atlantas Hartsfield-Jackson-lufthavne var voldsomme. De amerikanske myndigheder havde indført screening for alle flypassagerer fra Europa. Det var lufthavnene ikke forberedt på.

Formålet med den nye screening har været mindske spredning af coronasmitte fra Europa til USA. Generelt lyder et råd for at undgå at blive smittet, at man skal lade være med at stå for tæt på andre - specielt indendøre.

Pludselig stod tusindvis af nyankomne flypassagerer helt tæt pakket i lufthavne og ventede på at blive screenet.

Nogle ventede i syv timer.

Billeder fra forskellige lufthavne fandt vej til sociale medier henover weekenden.

Scenerne var kaotiske. Rene smittefælder.

I løbet af søndagen begyndte de amerikanske lufthavne så småt at få styr på de nye tiltag - og dermed de enorme køer. Meldingerne begyndte at lyde på mellem 30 og 90 minutter.

Coronavirus screening at U.S. Airports causes 7-Hour wait in crowded lines. https://t.co/YH1BgiNbco pic.twitter.com/I3XWSg04Mp — Breaking Aviation News (@breakingavnews) March 15, 2020

Men selvom situationen er i bedring, så lyder der fortsat hård kritik for måden, det hele blev håndteret på.

»Det er virkelig vigtigt, at man laver en plan for, hvordan det skal forløbe, inden man igangsætter sådan nogle typer tiltag som den her screening. Folk, som ventede på at blive screenet, skulle ikke have været i det samme område, som folk, der ventede på paskontrollen,« siger John Cohen, der tidligere var topchef i sikkerhedsmyndigheden Homeland Security, til New York Times.

»De har potentielt sat et stort antal rejsende i risiko for at blive eksponeret for virussen,« uddyber han.

Søndag var der dog flere steder så godt styr på kontrollen, at passagerer i forskellige lufthavne ligefrem var bekymrede over manglende screening, har flere fortalt til mediet.

De nye tiltag er sat i kraft efter uger med stigende smitte og øgede tiltag for at inddæmme coronavirus i Europa.

Længe er de amerikanske myndigheder med præsident Donald Trump i spidsen blevet anklaget for at have taget krisen alt for let.

I sidste uge besluttede præsidenten så at indføre et rejseforbud for EU-borgere til USA på 30 dage, samtidig blev det besluttet op til weekenden, at screene personer, der ankommer fra EU til USA.

I skrivende stund er der konstateret mere end 3.700 smittetilfælde i USA, mens der i Danmark er 864.