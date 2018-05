Sort røg rejser sig fra Gaza på dagen, hvor USA officielt flytter sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Skud bliver hørt fra grænsen til Gaza, og hjælpeorganisationer melder om et stigende antal sårede palæstinensere.

Seks ugers protester mod ambassadeflytningen ventes at kulminere i dag. 45 palæstinensere har mistet livet, siden protesterne begyndte 30. marts, oplyser Jerusalem Post. Ingen israelere har mistet livet.

I dag er det 70 år siden Staten Israel blev oprettet. USA benytter anledningen til at flytte sin ambassade til Jerusalem. Den amerikanske senator Ted Cruz sagde mandag, at Jerusalem er det naturlige sted for USA at placere sin ambassade:

»Uanset hvor vi placerer vores ambassade, vil Jerusalem være Israels hovedstad, det har den været siden denne dag for 70 år siden, da den moderne israelske stat blev oprettet,« sagde han.

A Palestinian demonstrator runs as smoke billows from burning tyres during clashes with Israeli forces near the border between the Gaza strip and Israel east of Gaza City on May 14, 2018, during a demonstration on the day of the US embassy move to Jerusalem. / AFP PHOTO / MAHMUD HAMS Foto: MAHMUD HAMS A Palestinian demonstrator runs as smoke billows from burning tyres during clashes with Israeli forces near the border between the Gaza strip and Israel east of Gaza City on May 14, 2018, during a demonstration on the day of the US embassy move to Jerusalem. / AFP PHOTO / MAHMUD HAMS Foto: MAHMUD HAMS

Donald Trumps beslutning om at flytte ambassaden har vakt vrede blandt palæstinensere og i den arabiske verden. Højtalere i Gaza opfordrer befolkningen til at marchere mod grænsen. Den israelske efterretningstjeneste hævder at have opsnappet en opfordring fra Hamas til befolkningen om at klippe hegnet ind til Israel i stykker, smadre videokameraer og påbegynde masseprotester samt ildspåsættelser langs grænsen.

Mange har fulgt opfordringen og sætter bildæk i brand i protest mod ambassadeflytningen. Israel svarer igen med tåregas og armerede køretøjer.