West mødte op med en hat, hvorpå der var skrevet det karakteristiske Trump-slogan: "Make America Great Again".

Washington. Præsident Donald Trump fik næsten ikke et ben til jorden, da rapperen Kanye West holdt en ucensureret enetale under et møde med den amerikanske leder og pressen i Det Ovale Kontor torsdag.

Den får mig til at føle mig som Superman, sagde West, som siger, at mange har svært ved at forstå, at han er Trump-tilhænger, fordi han er sort og egentligt burde være demokrat.

Seancen blev arrangeret, fordi West var blevet inviteret til frokost i Det Hvide Hus for at drøfte jobmuligheder for tidligere fanger samt muligheder for at øge antallet af fabriksjob i hans hjemby Chicago.

Men ved Trumps skrivebord lod han munden løbe og talte om socialpolitik, mental sundhed, miljøbeskyttelse og ikke mindst hans egen sympati for den siddende amerikanske præsident.

Desuden kom han ind på alternative universer, et nyt amerikansk præsidentfly i stedet for Air Force One, hans diagnose af bipolare lidelser samt hans forhold til reality tv-stjernen Kim Kardashian West.

Han gav blandt andet Trump æren for at have afværget en krig med Nordkorea. Han sagde også, at Trump ikke får den respekt, som han fortjener.

Hvis han ikke tager sig godt ud, så tager vi os ikke godt ud, sagde rapstjernen.

I en af den 41-årige Wests få pauser indføjede Trump et kompliment om rapperens talestrøm:

- Det var ret imponerende, sagde præsidenten.

Kanye Wests hustru, Kim Kardashian West, overtalte tidligere i år Trump til at benåde en kvinde, som var idømt livsvarigt fængsel for narkotikaforbrydelser.

Inden West og den amerikanske præsident brød op fra pressemødet for at spise frokost, rejste Kanye sig og gik hen til Trump og gav ham en meget kraftig omfavnelse.

- Jeg elsker denne mand. Lad mig omfavne ham, sagde han.

- Det er meget fint. Det kommer fra hjertet, sagde Trump.

