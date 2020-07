Den verdensberømte rapper Kanye West smed en bombe i weekenden.

Med et enkelt tweet meldte han sig ind i kampen om at blive USAs næste præsident. Det kan dog gå hen og blive en svær proces for verdensstjernen, der også kan blive et stort problem for en af de andre præsidentkandidater.

Det kommer vil tilbage til senere i artiklen. Men først skal vi lige vende Kanye Wests reelle muligheder som præsidentkandidat.

Der er nemlig flere hindringer, som rapperen allerede har lagt i vejen for sig selv.

Det gælder blandt andet det tidspunkt, mr. West valgte at melde sig ind i kampen om præsidentposten, skriver USA Today.

For at komme på stemmesedlen i de forskellige amerikanske delstater, skal der overholdes en deadline. Og den deadline er allerede overskredet i flere vigtige delstater.

Det gælder blandt andet i store delstater som Texas og New York, der er henholdvis den andenmest og fjerdemest folkerige delstat i USA.

Samtidig er deadline også overskredet i vigtige svingstater som New Mexico og North Carolina.

Kanye West kan dog fortsat stille op og høste stemmer i de delstater, hvor han ikke kan nå at komme på stemmesedlen. I stedet kræver det så, at vælgerne selv skriver kandidatens navn ind i et åbent felt på stemmesedlen. De amerikanske valgsedler er bygget sådan op, at vælgeren selv har mulighed for at skrive navnet på den kandidat, de ønsker at stemme på.

En anden hindring for Kanye West ligger i, at han umiddelbart ikke har en kampagnestab eller en bevægelse, der kan hjælpe ham med at indsamle underskrifter.

I USA skal man som herhjemme også indsamle underskrifter for at blive opstillet. Og det vil formentlig kræve en større stab fordelt over hele USA, skriver The Guardian.

»Det er svært at se Kanye West have en stor operationel stab i marken,« siger James McCann, der er forsker ved Purdue University i Indiana, til mediet.

Den verdenskendte rapper Kanye West offentliggjorde i weekenden, at han stiller op som præsidentkandidat. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Endnu står det ikke klart, om Kanye West, inden han offentliggjorde sit kandidatur på Twitter, havde udfyldt officielle papirer, der skal til for at stille op som præsident i USA.

Samtidig står det heller ikke klart, om Kanye West vitterligt mener det seriøst med sit kandidatur, der hurtigt fik opbakning fra Teslas milliardærejer Elon Musk og rapperens egen kendishustru, realitystjernen Kim Kardashian West.

Men hvis han gør, så kan det betyde problemer for Demokraternes Joe Biden.

Der er nemlig mere end én forhistorie.

Joe Biden fører solidt på landsplan i meningsmålingerne godt fire måneder inden præsidentvalget i USA. Foto: Bastiaan Slabbers

For det første har Kanye West tidligere meldt ud, at han støtter Donald Trump i jobbet som præsident, hvilket potentielt kan lokke specielt tvivlere blandt de sorte vælgere over på hans side.

Og så er der navnet Ralph Nader, som vil stå som et lysende eksempel for Joe Biden på, hvor galt det kan gå, når en uafhængig blander sig i kampen mellem kandidaterne fra de to store, gamle partier.

Ofte får Ralph Nader mere eller mindre skylden for, at Al Gore tabte præsidentvalget i 2000 til George W. Bush.

Det skal ses i lyset af, at Nader fik 97.421 stemmer i svingstaten Florida, hvor valget endte med at blive afgjort til George W. Bushs side med sølle 537 stemmer.

Kanye West (tv) sammen med præsident Donald Trump i Det Ovale Kontor i 2018. Foto: SEBASTIAN SMITH

Til USA Today påpeger Frank Luntz, der er amerikansk ekspert i meningsmålinger, det potentielle problem for Biden ved Kanye Wests kandidatur:

»Jeg tager ikke Kanye seriøst. Men hvis han stadig er at finde på stemmesedlen til november, så kan han have en seriøs indvirken på valget,« siger Luntz.

Og det bakker valgeksperten Rachel Bitecofer fra Niskanen Center op om:

»Hvis han er seriøs og bruger tid og penge på det her, så kan han potentielt tage stemmer fra Biden. Hvis jeg var en del af Bidens kampagne i dag, og jeg så det her (Kanye Wests kandidatur, red.) i aftes, så vil jeg se det som en alvorlig trussel. En jeg gerne vil undgå,« siger Bitecofer.