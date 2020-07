Rapperen Kanye West støtter ikke længere USA's præsident, Donald Trump.

Det signalerer han kraftigt i et interview med erhvervsmagasinet Forbes onsdag, hvor han kommenterer sin beslutning om at stille op til præsidentvalget i USA.

- Jeg tager den røde kasket af med dette interview, siger Kanye West.

Udtalelsen refererer til de røde kasketter med Trump-sloganet "Make America Great Again" på.

Kanye West understreger desuden, at det ikke er for sjov, at han stiller op til præsidentvalget i november.