Popularitetsmæssigt er han og resten af den tyske regering styrtet dramatisk.

Og nu er han så også styrtet rent bogstaveligt.

Bild skriver, at den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, faldt under en løbetur lørdag.

Og nu viser han sig så for første gang frem for offentligheden igen.

Med klap for øjet.

'Tak for de mange hilsner. Det ser værre ud, end det er,' skriver forbundskansleren på Instagram.

På billedet af ham, kan man tydelig se, at han er hårdt ramt i ansigtets ene side.

Til Bild siger regeringens talsmand, Steffen Hebestreit:

»Det går, efter omstændighederne, kansleren godt, men han ser lidt medtaget ud.«

Uheldet skete lørdag middag, da Scholz var ude at løbe i sin hjemby Potsdam, hvor han løber op til tre gange om ugen.

En læge tilså ham straks.

Kansleren snublede og kunne ikke nå at tage af med hænderne. Derfor ramte han direkte ned på ansigtet. Hans livvagter sørgede med det samme for at tilkalde hjælp.

Rent politisk går det heller ikke godt for Scholz.

For nylig viste en måling, at næsten to tredjedele af tyskerne ønsker en ny regering.

Socialdemokraten Scholz sidder i spidsen for en regering, der også består De Grønne og højreliberale FDB.