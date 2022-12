Lyt til artiklen

Mark Latunski har erkendt, at han er kannibal. Han skar nemlig testiklerne af en mand, han havde mødt på en datingapp og dræbt juleaften 2019. Og han spiste testiklerne.

Dommeren idømte den 53-årige Mark Latunski livsvarigt fængsel – uden mulighed for prøveløsladelse.

Dommen faldt 15. december, efter at han i september i år erklærede sig skyldig i det perverse mord på den 25-årige frisør Kevin Bacon. Det skriver New York Post.

Latunski blev dømt for mordet samt for at have skåret dele af offeret i stykker, såkaldt usømmelig omgang med lig. Det fik han 11 måneders tillægsstraf for.

Kevin Bacons familie har offentliggjort dette billede til brug i medierne. Foto: Privat

Latunski tilstod at have stukket Bacon i ryggen og 'fjernet dele af hans krop' (testiklerne). Ifølge Latunski skar han testiklerne af den myrdede Bacons krop – og spiste dem.

Han havde også overvejet at købe en lufttørrer for lave tørret kød af Bacons muskler.

Kevin Bacon blev meldt savnet af sin familie, da han ikke dukkede op til morgenmaden juledags morgen 2019.

Efterforskerne fandt hans bil parkeret ved en forretning og sporede hans sidste opholdssted til Latunskis hjem.

Kevin Bacons slagtede krop blev fundet tre dage senere. Det hang med hovedet nedad fra loftet i Latunskis kælder.

Hans ankler var bundet til rafterne med reb. Hans tunge var skåret i stykker, og stykker af kroppen var fjernet.

Efterforskerne fandt ud af, at Latunski havde mødt Bacon via LGBTQ-datingappen på Grindr. Latunski havde derefter fået sit offer til at gå med sig hjem – hvor han brutalt myrdede ham.

Oprindelig erklærede Latunski sig 'ikke skyldig' i at være sindssyg, men han skiftede senere mening til at 'erklære sig sindssyg' og 'skyldig i mord', lige før retssagen skulle til at begynde.

Det gav dommeren Matthew Stewart retten til at bestemme, om mordsigtelsen skulle være 'overlagt mord' eller 'ikke overlagt mord'. Dommen lød i oktober på 'overlagt mord'.

I går blev straffen så udmålt som fængsel på livstid.