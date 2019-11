Pilen pegede på Safadi som Libanons nye premierminister, men han ønsker alligevel ikke posten.

Den tidligere finansminister i Libanon Mohammad Safadi ønsker ikke at være landets næste premierminister.

Det fortæller han i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Safadi var ellers kandidat til posten, efter at Saad al-Hariri trådte tilbage som premierminister i slutningen af oktober.

Så sent som torsdag aften forlød det, at Safadi ville blive udpeget som ny premierminister i Libanon.

Baggrunden herfor var, at tre store libanesiske partier var nået til enighed om at nominere 75-årige Mohammed Safadi til posten.

I stedet for at pege på sig selv, opfordrer Safadi til, at man genindsætter Saad al-Hariri, der netop har haft sin afgang, som regeringsleder.

Som begrundelse for ikke at ville bestride posten peger Safadi på, at det vil blive svært at danne et "harmonisk" kabinet med støtte fra alle partier.

Safadi er en prominent erhvervsmand i Libanon og har tidligere været både finansminister og handelsminister i regeringen.

Desuden er han sunnimuslim, hvilket er påkrævet i Libanons sekteriske system, hvor poster bliver besat efter tilhørsforhold til religiøse grupper.

Den nu tidligere premierminister al-Hariri trådte tilbage i kølvandet på en periode med voldsomme demonstrationer i Libanon.

Protesterne er fortsat efter hans afgang og er taget til i styrke den seneste uge. En af den kommende regerings store udfordringer bliver netop at navigere mellem de mange krav fra demonstranterne.

Demonstranterne er utilfredse med regeringen og det politiske system i Libanon. De ønsker et opgør med den tidligere politiske elite, og de kræver, at der dannes en ny, teknokratisk regering.

Samtidig har de krævet, at der sættes en stopper for det sekteriske, politiske system i det mellemøstlige land.

