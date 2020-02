Den amerikanske præsidentkandidat Pete Buttigieg har masser af det, amerikanerne kalder 'starpower'.

Men for at være på den helt sikre side har den blot 37-årige kandidat medbragt en virkelig film-superstjerne, Kevin Costner til primærvalget i New Hampshire.

.Her er medier som CNN og BBC ved at falde over hinanden for at få den 65-årige stjerne fra film som 'Danser med ulve' og 'Field of Dreams' i tale.

Og ingen er måske mere overrasket end Kevin Costner selv.

Der er ingentvivl om, hvem Kevin Costner stemmer på. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere Der er ingentvivl om, hvem Kevin Costner stemmer på. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

»Normalt gør jeg ikke den her slags. Men Pete Buttigieg har en klarhed i sit budskab. En klarhed, jeg ikke har hørt længe. Og jeg ved med sikkerhed, at han kan blive en fantastisk præsident,« siger Kevin Costner til CNN.

I det samme interview indrømmer Kevin Costner, at han før har stemt på både republikanske og demokratiske kandidater.

Men filmstjernen understreger, at budskabet er vigtigere end partiet. Og til CNN fortæller Costner:

»Hvis man vil gøre en forskel, kan man jo ikke bare sidde på sin sofa og råbe 'haja, Pete'. Som vi så i 2016 (da Trump blev valgt, red.) fører den slags mangel på action til uønskede hændelse.«