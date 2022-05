Han vandt en historisk jordskredssejr for godt to år siden.

Men om blot tre uger kan det være slut som britisk premierminister for Boris Johnson.

For et mistillidsvotum truer nu Johnson ifølge hans egne parlamentsmedlemmer.

Det sker efter en række ydmygende nederlag ved valget i Storbritannien i sidste uge, hvor de mistede næsten 400 rådsmedlemmer.

Foto: Adrian DENNIS Vis mere Foto: Adrian DENNIS

»Dette er et advarselsskud fra de konservative vælgere, lød det fra Daniel Thomas, som leder de konservative i valgdistriktet Barnet.

Og Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, fortæller, at det kan betyde enden for det Storbritannien, som vi kender det i dag. Han henviser til, at det nemlig er det pro-irske parti Sinn Féin, der for første gang nogensinde står til at vinde valget.

»De Konservative har tabt på områder, som ikke har været tabt i 40 år. Og det var altså deres kerneområder,« fortæller Jakob Illeborg.

»Boris Johnson leverede, da der sidste gang var valg. Men sådan er det på ingen måde mere. De Konservative har mistet deres touch,« slår han fast.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

»Der er ingen tvivl om, at der er rod i butikken. Frygten er, at kaptajnen ikke ved, hvor de skal sejle hen.«

Han understreger, at der længe har været splid i partiet. Først på grund af den såkaldte 'Party Gate', hvor der blev afholdt ulovlige fester af den absolutte politiske top på trods af stramme nedlukninger af landet.

Sagen har vakt stor vrede, fordi almindelige briter ikke måtte mødes, besøge døende på hospitalet eller samles til eksempelvis begravelser.

Det har ikke gjort sagen bedre, at Boris Johnson først over for parlamentet benægtede at have været til fest og efterfølgende skiftede forklaring til, at han kun havde været der kortvarigt.

Oppositionen har sidenhen krævet, at Boris Johnson trak sig, men det har han ikke haft i sinde at gøre.

I midten af ​​februar, før Ruslands invasion af Ukraine, blev det anslået, at mellem 30 og 45 Tory-parlamentsmedlemmer havde indsendt mistillidsbreve til Johnson – tæt på de 54, der var nødvendige for at udløse en afstemning.

Men efter invasionen er nogle af disse breve blevet trukket tilbage, og han har derfor indtil nu formået at afværge et mistillidsvotum.

Indtil nu. For ifølge Det Konservative parlamentsmedlem Sir Roger Gale kan en udfordring af Johnsons lederskab ske inden for de næste tre uger.

Et andet parlamentsmedlem siger, at det bare er et tidspunkt om »hvornår og ikke hvis«, at Johnson bliver udfordret.

I alt skal 54 konservative parlamentsmedlemmer række hånden op, for at en lederafstemning kan finde sted.