Det er ikke længe siden, at det i høj grad blev debatteret, hvorvidt vores smarte gadgets lytter med på vores allermest private samtaler.

Men nu viser det sig, at sådan en gadget måske kan hjælpe politiet i en bizar drabssag.

Amerikanske Adam Reechard Crespo er sigtet for drabet på sin kæreste Silvia Galva. Han påstår, at det var en tragisk ulykke.

Det er her, at de såkaldte 'smart devices' kommer i spil.

Her ses Silvia Galva med kæresten Adam Reechard Crespo.

For kæresteparret, der har bopæl i Florida, var nemlig indehavere af to Amazon Echo, der er såkaldte stemmestyrede højtalere.

De lokale myndigheder håber, at højtalerne har optaget lyden fra dødsepisoden.

Den 32-årige Silvia Galva afgik ved døden, efter en skarp 30 centimeter lang sengestolpe penetrerede hendes brystkasse. Herefter stod hendes liv ikke til at redde, selvom den 43-årige kæreste angiveligt forsøgt at redde hende.

Det skete under et ophedet skænderi med kæresten Crespo i juli. Det skriver blandt andet BBC.

Politiet har kontaktet Amazon for at høre, hvorvidt deres servere ligger inde med optagelser, der kan opklare Silvia Galvas død.

Amazon har udleveret flere optagelser, men der er ingen forlydender om, hvad de helt præcis indeholder.

»Normalt ville jeg protestere, men jeg tror, at optagelserne kan hjælpe os. Hvis sandheden kommer frem, så vil den hjælpe os,« siger Crespos advokat.

Ifølge BBC registrerer de stemmestyrede højtalere alt, hvad der bliver sagt, men det er ikke altid, at de gemmer optagelserne. Det gør de i udgangspunkt kun, når man aktiverer dem ved at eksempelvis at sige 'Alexa', 'Ok Google' eller 'Hey Siri'.