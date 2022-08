Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Meta, der ejer Facebook og Instagram, kan gennem sporingskodning følge de brugere, som klikker på links i deres apps.

Det viser ny research fra den tidligere Google-ingeniør Felix Krause, skriver The Guardian.

Når man klikker på et link på en af Metas populære apps, vil du nemlig sjældent blive dirigeret over i en anden browser. Nej, i stedet åbner linket direkte i appen.

»Instagram-appen tilføjer en sporingskode, der også vises, når brugere klikker på annoncer, hvilket gør det muligt for Meta at overvåge alle brugerinteraktioner – hver eneste knap og link, man trykker på. Tekstvalg, skærmbilleder, såvel som enhver indtastning, såsom adgangskoder, adresser og kreditkortnumre,« forklarer Felix Krause.

Til The Guardian forklarer en talsperson for Meta, at det kun er brugere, der har givet samtykke til at deres onlineadfærd må overvåges, som faktisk bliver overvåget. Og at man udelukkende sporer for at målrette reklameindhold bedst muligt.

Det var ved at bygge et værktøj, som kunne liste alle de ekstra kommandoer, en browser tilføjer et websted, at Felix Krause blev opmærksom på sporingen.

Normalvis registrerer værktøjet ikke nogle ændringer i hverken browsere eller diverse apps – men her var sagen altså en noget anden for både Facebook og Instagram, hvor intet mindre end 18 linjer kode bliver tilføjet af appen.

Linjerne skulle angiveligt scanne for et bestemt sporingssæt på tværs af platforme.

Og hvis ikke, det er installeret, vil Meta Pixel, et sporingsværktøj, der giver virksomheden mulighed for at følge en bruger rundt på nettet og opbygge en nøjagtig profil af deres interesser, overtage.