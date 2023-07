Det bliver kaldt for 'flydende guld.'

Og nu er hele 10 kilo blevet fundet i tarmen på en død kaskelothval.

Stoffet hedder ambra, og det er i mange år blevet brugt til parfume. Flere stedet er det nu forbudt at sælge, men klumpen fra hvalen ventes at kunne indbringe knap fire millioner kroner på markedet.

Det skriver Guardian.

En hval er strandet ved La Palma. Den viste sig at være mange penge værd. Foto: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Kaskelothvalen er skyllet op på en strand på den kanariske ø La Palma, hvor vejrforholdene gjorde det svært at obducere den.

Men lederen af instituttet for dyresundhed og fødevaresikkerhed ved universitetet i La Palma, Antonio Fernández Rodríguez, ville bare finde ud af, hvorfor hvalen var død.

Han havde en mistanke om, at det skyldtes problemer med fordøjelsen, og derfor kiggede han nærmere på hvalens tyktarm. Her mærkede han noget hårdt.

»Det, jeg tog ud, var en sten på omkring 50-60 centimeter i diameter, der vejede 9,5 kilo,« siger han til Guardian.

Klumpen viste sig at være ambra, som kun forefindes i en ud af 100 kaskelothvaler.

Ambra opstår, når hvalen spiser blæksprutter. De fleste kan ikke fordøjes og kastes ud, men nogle bliver tilbage og binder sig med årene sammen i hvalens tarme og danner ambra.

Vokser klumpen sig for stor, sprænger tarmen, og så dør hvalen.

Det er formentligt det, der er sket med denne hval.

Rodríguez håber nu, at pengene fra salget af den store klump ambra kan gå til ofrene for et stort vulkanudbrud på La Palma i 2021.