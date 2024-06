Har du planer om at rejse til det sydspanske de kommende dage, eller befinder du dig allerede i området?

Så kan du muligvis komme til at opleve et helt specielt vejrfænomen.

Det skriver blandt andet Sur In English, Dagbladet og The Olive Press.

For udover at særligt det sydlige Spanien med flere populære ferieområder i disse dage rammes af heftige varmegrader, kan området også få besøg af såkaldt 'blodregn'.

Det er vejrinstituttet Meteored, som ifølge The Olive Press oplyser, at den varme luftmasse, som strømmer ind over landet – en såkaldt »calima«, der dækker over, at tør og varm luft blæser op fra Afrika – kan være fyldt med noget helt særligt støv:

»Den vil også være fyldt med ophvirvlet støv fra Nordafrika, hvilket betyder, at der kan forekomme blodregn,« lyder det ifølge mediet.

Den såkaldte blodregn er rødligt støv og sandkorn, som er blæst med vinden fra Afrika.

Ifølge vejrinstituttet Aemet kan blodregnen falde i forbindelse med nogle af de »isolerede og lejlighedsvise byger«, som kan falde i området, lyder det.

Onsdag kunne den lokale vejrmyndighed Meteored også berette om, at torsdag kan blive årets hidtil varmeste dag i Spanien, hvor de højeste temperaturer kan nå op omkring de 40 grader.

»Det er usandsynligt, at den varme bølge vil blive karakteriseret som en hedebølge, da den ikke vil opfylde kriterierne for varighed og territorial udstrækning. På trods af dette vil situationen have stor indflydelse, da vi, på trods af at vi er i begyndelsen af sommeren, endnu ikke har vænnet os til så høje temperaturer,« lød det fra Meteored.

Kigger vi længere frem i tiden, ser temperaturen i området fra lørdag ud til at falde markant, og der kan ifølge Aemet opstå »regnvejr i form af byger, nogle af dem kraftige og ledsaget af tordenvejr«.